Vyjednávač Hamasu sa objavil prvýkrát od izraelského útoku v Dauhe
Zatiaľ nie je jasné, či sa Hajja chystá viesť delegáciu Hamasu, ktorá má 6. októbra odcestovať do Káhiry na ďalšie kolo nepriamych rokovaní s Izraelom.
Autor TASR
Káhira 5. októbra (TASR) - Líder palestínskeho hnutia Hamas v Pásme Gazy a hlavný vyjednávač Chalíl Hajja sa v nedeľu opäť objavil na sociálnych sieťach. Bolo to prvý raz od 9. septembra, keď Izrael zasiahol jeho rezidenciu v katarskej Dauhe. Videozáznam jeho prejavu zverejnil v nedeľu kanál Hamasu na platforme Telegram, informuje TASR podľa správy na webe Ynetnews.
Záznam bol odvysielaný v katarskej televíznej stanici Araby. Nie je známe, kde a kedy bol prejav nakrútený, no Hajja v ňom okrem iného hovoril o smrti svojho syna pri spomínanom izraelskom útoku, boj palestínskeho ľudu opísal ako obetu a vyzval modliť sa za trpezlivosť a víťazstvo.
Zatiaľ nie je jasné, či sa Hajja chystá viesť delegáciu Hamasu, ktorá má 6. októbra odcestovať do Káhiry na ďalšie kolo nepriamych rokovaní s Izraelom.
Hamas pred časom priznal, že medzi šiestimi obeťami izraelského útoku v Dauhe bol aj syn Chalíla Hajju. Neskôr potvrdil, že vyjednávač Hajja útok prežil. Zranení boli dvaja členovia politbyra Hamasu, pričom jeden z nich je údajne vo vážnom stave. Ich mená neboli zverejnené.
