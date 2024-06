Vyjednávač Izraela:Desiatky rukojemníkov v Gaze sú s určitosťou nažive

Jeruzalem 18. júna (TASR) - Vysoko postavený vyjednávač Izraela v pondelok uviedol, že desiatky rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas v Pásme Gazy sú s určitosťou nažive. Izrael podľa jeho slov nemôže súhlasiť s prerušením bojov, kým nebudú všetci zajatci prepustení na základe dohody. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Desiatky sú s určitosťou nažive," povedal predstaviteľ, ktorý však chcel zostať v anonymite. "Nemôžeme ich tam nechať dlho, zahynuli by," dodal.



Hnutie Hamas vlani 7. októbra počas útoku na územie Izraela zajalo 251 osôb, píše AFP. Izrael uvádza, že 116 z nich je stále zadržiavaných v Pásme Gazy vrátane 41, ktorí podľa izraelskej armády prišli o život.



Americký prezident Joe Biden v máji predstavil trojfázový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa prímerie i prepustenie rukojemníkov. Predstaviteľ však pre AFP uviedol, že Izrael konflikt s Hamasom pred dosiahnutím dohody o prepustení rukojemníkov ukončiť nemôže, pretože militanti by mohli svoj sľub porušiť a rokovania by sa predĺžili. "V tomto období - pred podpisom dohody - sa nemôžeme zaviazať k ukončeniu vojny," povedal.



Vyjednávači Izraela podľa slov predstaviteľa Bidenov plán schvaľujú. "Očakávame a čakáme, že hnutie Hamas povie áno," povedal a dodal, že v prípade, ak Izrael dohodu s Hamasom nedosiahne, izraelská armáda bude pokračovať v bojoch.



Vojna v Pásme Gazy vypukla vlani 7. októbra po útoku hnutia Hamas na Izrael, pri ktorom prišlo o život takmer 1200 ľudí. Odvetná izraelská ofenzíva si podľa zdravotníckych úradov v Gaze doteraz vyžiadala najmenej 37.347 obetí, prevažne civilistov.