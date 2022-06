Vyjednávači EP a Rady EÚ odobrili jednotnú nabíjačku aj pre telefóny

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 7. júna (TASR) - Do jesene 2024 sa koncovka USB Type-C stane spoločným typom nabíjačky pre všetky mobilné telefóny, tablety a fotoaparáty v krajinách EÚ. Dohodli sa na tom v utorok vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.Predbežnou dohodou o zmenenej a doplnenej smernici EÚ o rádiových zariadeniach sa stanovuje jednotný typ nabíjačiek pre určité elektronické zariadenia. Prijatie tejto smernice je súčasťou širšieho úsilia EÚ o zvýšenie udržateľnosti výrobkov, zníženie nadmerného elektronického odpadu a uľahčenie života spotrebiteľov.Podľa nových pravidiel už spotrebitelia v EÚ nebudú potrebovať iný typ nabíjačky a kábel pri každom nákupe nového elektronického zariadenia a môžu používať jednu nabíjačku pre všetky svoje malé a stredne veľké prenosné elektronické prístroje.Všetky mobilné telefóny, tablety, elektronické čítačky, digitálne fotoaparáty, slúchadlá a náhlavné súpravy, ručné konzoly na videohry a prenosné reproduktory, ktoré sa dajú nabíjať pomocou kábla, budú musieť byť vybavené koncovkou USB Type-C.Notebooky sa tiež budú musieť prispôsobiť požiadavkám novej smernice a to do 40 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.Rýchlosť nabíjania je tiež harmonizovaná pre zariadenia, ktoré podporujú rýchle nabíjanie, čo používateľom umožňuje nabíjať svoje zariadenia rovnakou rýchlosťou s akoukoľvek kompatibilnou nabíjačkou.Spotrebitelia budú mať k dispozícii aj jasné informácie o charakteristikách nabíjania nových elektronických zariadení, vďaka čomu ľahšie zistia, či sú ich existujúce nabíjačky kompatibilné s novými prístrojmi. Kupujúci si tiež budú môcť vybrať, či si chcú kúpiť nové elektronické zariadenie s nabíjacím zariadením alebo bez neho.Nové pravidlá povedú k častejšiemu opätovnému používaniu nabíjačiek a pomôžu spotrebiteľom ušetriť až 250 miliónov eur ročne na nepotrebných nákupoch nabíjačiek. Odhaduje sa, že vyradené a nepoužívané nabíjačky predstavujú v Únii približne 11.000 ton elektronického odpadu ročne.Dosiahnutú dohodu budú musieť po letnej prestávke schváliť aj europoslanci a ministri v Rade EÚ.Smernica nadobudne platnosť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a jej ustanovenia sa začnú uplatňovať po 24 mesiacoch. Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na výrobky uvedené na trh pred dátumom uplatňovania smernice.(spravodajca TASR Jaromír Novak)