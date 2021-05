COVID pasy: Na testovanie by sa mohol využiť nástroj núdzovej podpory

Brusel 19. mája (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) sa snažia presadiť, aby nástroj núdzovej podpory (ESI), zavedený vlani v apríli na podporu členských krajín pri zvládaní dôsledkov pandémie koronavírusu, bol použitý aj na zabezpečenie dostupného a bezplatného testovania občanov pri získavaní digitálnych zelených osvedčení, takzvaných COVID pasov.



Europarlament v správe pre médiá upozornil, že počas utorňajšieho tretieho kola medziinštitucionálnych rokovaní o navrhovanom nariadení o COVID pasoch jeho vyjednávači predložili kompromisný balík, ktorý obsahuje zmeny týkajúce sa nákladov na testovanie a protipandemických obmedzení voľného pohybu.



EP presadzuje európske riešenie na uľahčenie bezplatného testovania ako spôsobu obnovenia základného práva občanov EÚ na voľný pohyb, zabránenia diskriminácii a poskytnutia alternatívy ľuďom, ktorí neboli zaočkovaní.



Poslanci EP navrhli na tento účel použiť nástroj núdzovej podpory a prideliť značné množstvo peňazí na zabezpečenie dostupného, včasného a bezplatného testovania. Podľa EP by to nebolo prvýkrát, čo sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu použili prostriedky z nástroja núdzovej pomoci - suma 3,5 miliardy eur (z toho členské štáty prispeli sumou 750 miliónov eur) bola použitá na nákup vakcín a 46 miliónov eur bolo vyčlenených na prípravné práce týkajúce sa digitálnych zelených osvedčení.



Pretože zavedenie COVID pasov je naliehavé – Európska komisia ich plánuje vydávať od 16. júna –, europarlament navrhol využiť zrýchlený postup schvaľovania s cieľom potvrdiť použitie nástroja ESI spolu so schválením predpisov o COVID pasoch počas júnového plenárneho zasadnutia.



Rokovania medzi zákonodarcami z EP a predstaviteľmi Rady EÚ (členských štátov) budú pokračovať vo štvrtok (20. 5.) s cieľom uzavrieť dohodu o COVID pasoch, ktoré by mali byť prístupné pre Európanov ešte pred začiatkom letných prázdnin.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)