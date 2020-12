Vyjednávači EÚ a Británie nedosiahli prielom na rokovaniach o obchode

Európsky parlament, archívne foto. Foto: TASR/AP

Londýn/Brusel 20. decembra (TASR) - Vyjednávačom Európskej únie (EÚ) a Británie sa ani v sobotu (19. 12.) nepodarilo dosiahnuť prielom na rokovaniach o obchodnej dohode po brexite. Do skončenia prechodného obdobia pritom zostávajú necelé dva týždne.Napriek informáciám o novej, „štedrejšej“ ponuke v oblasti rybolovu zo strany EÚ, podľa zdroja blízkeho rokovaniam stále zostávajú nevyriešené dve „dôležité otázky“, a to rybolov a pravidlá hospodárskej súťaže.Pravdepodobnejším výsledkom je tak v súčasnosti brexit bez dohody, dodal zdroj. Obe strany sa pritom vzájomne vyzývajú na ústupky, aby sa dosiahol prielom na rokovaniach a uzavrela dohoda, ktorá zabráni zavedeniu ciel a kvót od budúceho roka.Zostáva im však veľmi málo času. Dohodu pritom musia schváliť parlamenty na oboch stranách Lamanšského prielivu. Očakáva sa, že akýkoľvek záver rokovaní bude známy pravdepodobne pred Vianocami.Európsky parlament v sobotu zopakoval svoju výzvu na dosiahnutie dohody najneskôr tento víkend, aby mal čas na jej ratifikáciu.David McAllister, šéf britskej parlamentnej skupiny pre brexit, uviedol, že dolná komora by mohla zvolať mimoriadne plénum na 29. decembra, ak dôjde k dohode najneskôr tento víkend.Britský premiér Boris Johnson v tejto súvislosti zopakoval, že jeho krajina je pripravená pretrhnúť väzby s EÚ aj bez dohody o obchode.Viaceré podnikateľské skupiny aj britský parlament však spochybnili pripravenosť Spojeného kráľovstva na nové podmienky obchodovania s EÚ od 1. januára 2021.Už teraz sú na britských diaľniciach vedúcich k dôležitému prístavu v Doveri pri Lamanšskom prielivu a k Eurotunelu kilometrové rady nákladných vozidiel. Mnohé podniky sa totiž snažia vytvoriť si skladové zásoby na obdobie tesne po brexite. Okrem toho je dopyt po tovaroch pred Vianocami vždy väčší a situáciu komplikuje aj veľký dopyt po zdravotníckych potrebách v dôsledku pandémie nového koronavírusu.Obchodné združenia už týždne kritizujú preplnené prístavy a vysoké ceny nákladu. V niektorých prístavoch už boli lode poslané preč, pretože nemali kapacity na vyloženie nákladu.