Vyjednávači EÚ sa dohodli na ekodizajne udržateľných výrobkov

Brusel 5. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) a Rada EÚ dosiahli dohodu o revízii právneho rámca EÚ pre ekodizajn udržateľných výrobkov. Vyplýva to z utorkovej tlačovej správy Rady EÚ.



Vyjednávači EP a členských krajín v pondelok večer dospeli k predbežnej politickej dohode o aktualizácii nariadenia o ekodizajne. Jeho cieľom je zlepšiť rôzne aspekty výrobkov počas ich životného cyklu, aby boli odolnejšie a spoľahlivejšie, aby bolo ľahšie ich opätovne využívať, modernizovať, opravovať a recyklovať a aby spotrebovávali menej zdrojov, energie a vody.



Špecifické požiadavky na výrobky načrtne Európska komisia prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov. Malo by sa pritom uprednostniť viacero prioritných skupín výrobkov, ako sú železo, oceľ, hliník, textílie (najmä odevy a obuv), nábytok, pneumatiky, čistiace prostriedky, farby, mazivá a chemikálie.



Vyjednávači sa zhodli aj na tom, že požiadavky na ekodizajn by sa mali týkať aj praktík spojených s predčasným zastarávaním - keď sa produkt stane nefunkčným alebo menej výkonným v dôsledku konštrukčných prvkov produktu, nedostupnosti spotrebného materiálu a náhradných dielov či nedostatku aktualizácií softvéru.



Zavedú sa napríklad aj digitálne "pasy" produktov obsahujúce presné a aktuálne informácie o jednotlivých výrobkoch, ktoré umožnia spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia.



Vyjednávači sa dohodli aj na zákaze ničenia nepredaného odevu, odevných doplnkov a obuvi dva roky po nadobudnutí účinnosti predmetného zákona, pričom tento zoznam sa môže v budúcnosti rozšíriť na ďalšie kategórie.



Dosiahnutá predbežná dohoda nadobudne platnosť po doladení niektorých technických detailov a následnom formálnom odsúhlasení europarlamentom a Radou EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)