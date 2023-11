Vyjednávači: Hamas prepustí 13 Izraelčanov a sedem cudzincov

Dauha/Chán Júnis 25. novembra (TASR) - Hamas ešte v priebehu soboty prepustí 13 izraelských rukojemníkov a sedem cudzincov výmenou za 39 Palestínčanov väznených v Izraeli. V sobotu večer to oznámili katarskí a egyptskí vyjednávači, informuje agentúra AP.



Ozbrojené krídlo militantného hnutia Hamas predtým (v sobotu podvečer) oznámilo, že odkladá plánované prepustenie druhej skupiny rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, pokým Izrael "nesplní podmienky" o prímerí týkajúce sa prísunu humanitárnej pomoci a kritérií výberu palestínskych väzňov.



"Prekážky brániace prepusteniu väzňov boli prekonané za pomoci katarsko-egyptských kontaktov s oboma stranami a dnes v noci bude prepustených 39 palestínskych civilistov, zatiaľ čo Gazu opustí 13 izraelských rukojemníkov a sedem cudzincov," oznámil na platforme X hovorca katarského rezortu diplomacie.



V prípade 36 Palestínčanov má ísť o ženy a neplnoleté osoby.



Skutočnosť, že sa pozastavené prepustenie druhej skupiny rukojemníkov napokon predsa len uskutoční, potvrdil v sobotu večer aj Hamas. Stane sa tak po tom, ako Izrael prostredníctvom egyptských a katarských vyjednávačov prisľúbil, že "splní všetky podmienky dohody" o prímerí, uviedol Hamas podľa agentúry AFP.



Izrael mal v sobotu v rámci druhého dňa štvordňového prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy pôvodne prepustiť 42 palestínskych väzňov. Hamas mal výmenou za to odovzdať Červenému krížu 14 rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy.



Hamas v piatok počas prvého dňa prímeria prepustil prvých 24 z približne 240 rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy od masívneho útoku na Izrael zo 7- októbra. Medzi prepustenými bolo 13 Izraelčanov, desať občanov Thajska a jeden Filipínec. Izrael výmenou za to prepustil 39 Palestínčanov.