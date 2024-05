Vyjednávači Hamasu sa v utorok vrátia do Káhiry na rokovania o prímerí

Káhira 5. mája (TASR) - Delegácia palestínskeho militantného hnutia Hamas odišla z rokovaní o dočasnom prímerí v Pásme Gazy, ktorá sa koná v egyptskom hlavnom meste Káhira, ale vráti sa na ďalšie rozhovory v utorok, uviedli v nedeľu egyptské štátne médiá. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Delegácia Hamasu odcestovala dnes večer (v nedeľu) z Káhiry do Dauhy (v Katare) na konzultácie a vráti sa v utorok, aby uzavrela rokovania" o prímerí vo vojne s Izraelom, uviedla s odvolaním sa na nemenovaný "informovaný zdroj" webová stránka Al-Qahera News, spájaná s egyptskými spravodajskými službami.



Vyjednávači palestínskej militantnej skupiny pricestovali do Káhiry v sobotu.



V Dauhe sa očakáva i riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Bill Burns, ktorý sa stretne s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Sáním a bude s ním rokovať o mediácii týkajúcej sa konfliktu medzi Izraelom a Hamasom, uviedol pre AFP nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou.



Zdroj, ktorý si vzhľadom na citlivosť tejto otázky želal zostať v anonymite, uviedol, že Burns je na ceste do katarskej metropoly na rokovania so Sáním, ktorého krajina sa podieľa na úsilí o dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy a prepustenie rukojemníkov zadržiavaných militantmi.



"Keďže v ostatných rozhovoroch medzi Egyptom a Izraelom v Káhire nedošlo k žiadnemu prelomu, riaditeľ CIA Burns je na ceste do Dauhy na mimoriadne stretnutie s katarským premiérom, aby preskúmal možnosti, či sa rokovania môžu vrátiť na správnu cestu," uviedol anonymný zdroj.



Katar sa spolu so Spojenými štátmi a Egyptom už niekoľko mesiacov podieľa na zákulisných rokovaniach v snahe zabezpečiť zastavenie nepriateľských akcií v Pásme Gazy.



Najnovšie kolo rozhovorov medzi sprostredkovateľmi a palestínskou militantnou skupinou sa skončilo v nedeľu v Káhire, zatiaľ čo židovský štát a Hamas sa verejne obviňujú z toho, že sa nepodarilo dosiahnuť dohodu.



V Katare, ktorý od roku 2012 s odobrením Washingtonu hostí politické vedenie Hamasu, sa nachádza aj najväčšia vojenská základňa USA v tomto regióne.