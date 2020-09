Vyjednávači Talibanu dorazili do katarskej Dohy

Kábul 5. septembra (TASR) - Vyjednávací tím Talibanu dorazil do katarskej Dohy, kde by sa mali začať dlho očakávané mierové rozhovory medzi militantnou organizáciou a afganskou vládou. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu Talibanu Suhajla Šáhína.



Dátum začiatku rokovaní ešte nie je určený. Príchod delegácie Talibanu však naznačuje, že by sa mohli začať už tento týždeň.



"Všetci členovia nášho vyjednávacieho tímu dorazili do Dohy. Rozhovory sa začnú, keď sa vyriešia malé technické problémy," uviedol Šáhín.



Katar v dôsledku koronavírusovej pandémie zaviedol sedemdňovú karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. Niektoré diplomatické delegácie však dostali výnimku.



Delegácia afganskej vlády je stále v hlavnom meste Afganistanu Kábule. Jej logistický tím však prišiel do Dohy začiatkom tohto týždňa.



Hovorca afganskej rady pre mierové rozhovory na Twitteri uviedol, že afganská delegácia je na rozhovory pripravená.



"Prepustenie väzňov je dokončené a už neexistuje dôvod pre odklad rozhovorov," napísal.



Poslednou prekážkou bolo prepustenie skupiny 400 členov Talibanu odsúdených za závažné trestné činy.



Taliban a USA podpísali 29. februára historickú dohodu, ktorá počíta s tým, že Washington do budúceho roka výmenou za bezpečnostné záruky stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu. Afganská vláda sa zaviazala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a tí zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl.



Afganský prezident Ašraf Ghaní však z právnych dôvodov dlhodobo odmietal omilostiť posledných 400 príslušníkov Talibanu odsúdených za závažné zločiny. Taliban však na tomto kroku trval ako na základnej podmienke začiatku mierových rozhovorov.



Afganská vláda napokon v polovici augusta začala prepúšťať aj týchto väzňov.