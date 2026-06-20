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Vyjednávací tím Iránu odcestoval do Švajčiarska na rokovania s USA
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu potvrdilo, že v horskom stredisku Bürgenstock už prebiehajú rokovania o implementácii memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Autor TASR,aktualizované
Teherán 20. júna (TASR) - Vyjednávací tím Iránu v sobotu odcestoval do Švajčiarska, kde bude s predstaviteľmi Spojených štátov rokovať o memorande o porozumení, na základe ktorého by mala byť ukončená vojna na Blízkom východe. Odletieť pôvodne mali už v piatok. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí však naznačil, že kým Irán nebude mať pocit, že USA dodržiavajú dohodu, pravdepodobne v rozhovoroch nedôjde k posunu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
„Cieľom tejto cesty je požadovať, aby druhá strana splnila svoje záväzky,“ povedal a dodal, že rokovania o konečnej dohode sa začnú až vtedy, keď budú dodrživané kľúčové záväzky vyplývajúce z podpísaného dokumentu. Ak sa tak nestane, môže to podľa neho ohroziť celé memorandum o porozumení.
Informácie o odchode vyjednávačov zverejnili krátko po tom, čo iránske spoločné vojenské velenie uviedlo, že Hormuzský prieliv bol opäť uzavretý, keďže Izrael pokračuje v útokoch v Libanone.
Bakájí v televízii zdôraznil, že „platnosť každého memoranda či dohody sa v konečnom dôsledku ukáže až vtedy, keď vstúpi do fázy implementácie.“
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu potvrdilo, že v horskom stredisku Bürgenstock už prebiehajú rokovania o implementácii memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Rezort však nezverejnil mená prítomných predstaviteľov. Podľa zdroja agentúry AFP je povaha sobotňajších rozhovorov najmä prípravná.
K aktuálnej situácii sa v sobotu pre Fox News vyjadril aj americký viceprezident J. D. Vance, ktorý očakáva, že do Švajčiarska vycestuje v najbližších dňoch. Prezradil tiež, že vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff už sú vo Švajčiarsku, kde riešia „technické záležitosti“ rozhovorov.
Ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu, ktoré rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom sprostredkuje, medzičasom oficiálne oznámilo, že technické rokovania vo Švajčiarsku o implementácii memoranda sa začnú v nedeľu. Prítomní budú aj mediátori z Kataru a Pakistanu.
„Cieľom tejto cesty je požadovať, aby druhá strana splnila svoje záväzky,“ povedal a dodal, že rokovania o konečnej dohode sa začnú až vtedy, keď budú dodrživané kľúčové záväzky vyplývajúce z podpísaného dokumentu. Ak sa tak nestane, môže to podľa neho ohroziť celé memorandum o porozumení.
Informácie o odchode vyjednávačov zverejnili krátko po tom, čo iránske spoločné vojenské velenie uviedlo, že Hormuzský prieliv bol opäť uzavretý, keďže Izrael pokračuje v útokoch v Libanone.
Bakájí v televízii zdôraznil, že „platnosť každého memoranda či dohody sa v konečnom dôsledku ukáže až vtedy, keď vstúpi do fázy implementácie.“
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu potvrdilo, že v horskom stredisku Bürgenstock už prebiehajú rokovania o implementácii memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Rezort však nezverejnil mená prítomných predstaviteľov. Podľa zdroja agentúry AFP je povaha sobotňajších rozhovorov najmä prípravná.
K aktuálnej situácii sa v sobotu pre Fox News vyjadril aj americký viceprezident J. D. Vance, ktorý očakáva, že do Švajčiarska vycestuje v najbližších dňoch. Prezradil tiež, že vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff už sú vo Švajčiarsku, kde riešia „technické záležitosti“ rozhovorov.
Ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu, ktoré rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom sprostredkuje, medzičasom oficiálne oznámilo, že technické rokovania vo Švajčiarsku o implementácii memoranda sa začnú v nedeľu. Prítomní budú aj mediátori z Kataru a Pakistanu.