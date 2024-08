Vyjednávači vyjadrili ohľadne prímeria v Gaze opatrný optimizmus

Jeruzalem 17. augusta (TASR) - Izraelskí vyjednávači vyjadrili po rokovaniach v katarskej Dauhe "opatrný optimizmus" v súvislosti so smerovaním k dohode o prímerí v Gaze, uviedol v sobotu úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Tím vyjadril premiérovi opatrný optimizmus ohľadne možnosti smerovania k dohode založenej na najnovšom americkom návrhu," uvádza sa vo vyhlásení.



"Je tu nádej, že veľký nátlak na (palestínske radikálne hnutie) Hamas zo strany Spojených štátov a sprostredkovateľov povedie k odstráneniu jeho nesúhlasu s americkým návrhom, čo potenciálne umožní v rokovaniach prielom," dodal Netanjahuov úrad.



Rokovania o prímerí v Dauhe boli v piatok prerušené a vyjednávači sa opäť stretnú na budúci týždeň. Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády uviedol, že USA spolu so sprostredkovateľmi z Kataru a Egypta v piatok predložili premosťovací návrh, ktorý zmazáva takmer všetky rozdiely medzi jednotlivými stranami rokovania.



Americký prezident Joe Biden pôvodne koncom mája predložil návrh trojfázovej mierovej dohody, no sprostredkovatelia narazili na opakované prekážky.