Vykoľajenie vlaku v Taiwane si zrejme vyžiadalo desiatky mŕtvych

Tchaj-pej 2. apríla (TASR) - V tuneli na východe Taiwanu došlo v piatok k vykoľajeniu osobného vlaku. O život zrejme prišli desiatky ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia, informovala agentúra AFP.



Podľa taiwanskej železničnej polície pri nešťastí zrejme priamo na mieste zahynulo 36 osôb, zatiaľ čo 61 cestujúcich previezli do nemocníc so zraneniami. Vo vykoľajených vozňoch zostalo uväznených 72 ľudí.



Podľa agentúry DPA je najmenej 26 zranených v kritickom stave. Údaje o počte obetí sa zatiaľ rôznia.



Miesto nehody sa nachádza neďaleko východotaiwanského pobrežného mesta Chua-lien. Záchranné práce komplikuje skutočnosť, že vykoľajené vozne sú vážne poškodené a nachádzajú sa vo vnútri tunela.



Vlak s ôsmimi vozňami smeroval s taiwanskej metropoly Tchaj-pej zo mesta Tchaj-tung na juhovýchode ostrova. Cestovalo v ňom približne 350 pasažierov.



K nehode došlo na začiatku tradičného niekoľkodňového sviatku predkov, keď sa na Taiwane vydáva na cesty veľké množstvo ľudí.



Príčina nešťastia nebola bezprostredne jasná. Podľa správ taiwanských médií do vlaku pri vstupe do tunela narazil zle zaparkovaný stavebný stroj alebo nákladiak, ktorý zišiel dolu svahom.