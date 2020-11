Vykoľajený vozeň metra v Holandsku zachránila pred pádom do vody socha

Amsterdam 2. novembra (TASR) - Vykoľajený vozeň podzemnej dráhy v pondelok prerazil bezpečnostnú bariéru na juhu Holandska a pred pádom do vody ho zachránila len socha v tvare veľrybieho chvosta. Informáciu priniesla agentúra AFP



Incident sa odohral krátko po polnoci v meste Spijkenisee, neďaleko prístavného mesta Rotterdam. V súprave metra sa v tom čase nachádzal len rušňovodič, ktorý vyviazol bez zranení.



Predná časť súpravy po vykoľajení visela desať metrov nad vodou a pred pádom ju zachránila len obrovská strieborná socha.



"Metro sa vykoľajilo a zachytilo na soche, ktorá nesie názov 'Zachránený vďaka veľrybiemu chvostu'. A to sa naozaj aj stalo," uviedla Carly Gorterová z regionálneho bezpečnostného úradu.



"Vďaka veľrybiemu chvostu sa rušňovodič zachránil, je to neuveriteľné," dodala. Príčina havárie sa vyšetruje a v súvislosti s tým predviedli na výsluch aj rušňovodiča.



Sochu postavili približne pred 20 rokmi v parku, pri ktorom končí trať metra. Tvoria ju dva veľrybie chvosty trčiace z vody a práve o jeden z nich sa zachytila vykoľajená súprava.



Na mieste nehody zasahoval v priebehu pondelka tím zložený z desiatok expertov vrátane architektov, ktorí sochu navrhli. Snahy o odstránenie vykoľajeného vozňa pritom komplikoval silný vietor a okolitá vodná plocha, pre ktorú nebolo možné použiť žeriav.