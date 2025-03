Vykonávateľa vraždy protiruského aktivistu z Odesy vzali na do väzby

Kyjev 17. marca (TASR) - Muža, ktorý je podozrivý z vraždy 31-ročného ukrajinského protiruského aktivistu Demiana Hanula, vzal v nedeľu súd v juhoukrajinskom meste Odesa na dva mesiace do vyšetrovacej väzby. V noci na pondelok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Hovorca prokuratúry v Odese spresnil, že zadržaným je 46-ročný dezertér z ukrajinskej armády, ktorý sa medzičasom k činu priznal.



Podľa jednej z vyšetrovacích verzií šlo o vraždu na objednávku. Prokuratúra spresnila, že pracuje na zistení totožnosti objednávateľa trestného činu, ako aj ďalších spolupáchateľov.



Demian Hanul bol zastrelený v Odese 14. marca. V ten istý deň bol zadržaný aj údajný páchateľ trestného činu.



Hanul bol v rokoch 2013-14 aktivistom tzv. revolúcie dôstojnosti na Ukrajine. V rokoch 2014-16 bol členom hnutia Pravý sektor a 2. mája 2014 bol účastníkom stretov medzi prívržencami a odporcami euromajdanu v Odese. Časť proruských aktivistov sa vtedy uchýlila do Domu odborov, kde v dôsledku použitia zápalných fliaš vypukol požiar. V horiacej budove zostali uväznení ľudia. Viac ako 40 z nich - najmä proruských aktivistov - pri požiari zahynulo.



V posledných rokoch sa Hanul angažoval ako vodca pravicového radikálneho hnutia Pouličný front, pričom presadzoval demoláciu pamätníkov zo sovietskej éry na Ukrajine, pokúšal sa rušiť koncerty ruských interpretov a ostro kritizoval odporcov mobilizácie.



Minulý rok na Hanula v Rusku v neprítomnosti vydali zatykač pre podozrenie z ničenia alebo poškodzovania vojenských cintorínov, pamätníkov alebo iných s Ruskom spätých objektov. V Rusku mu za to hrozilo 20 rokov väzenia.



Agentúra Reuters doplnila, že viaceré médiá vlani v júli informovali, že Hanul po vyhrážkach požiadal ukrajinskú políciu o ochranu.