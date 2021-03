Výkonná rada pre Konferenciu o budúcnosti Európy už má členov

Brusel 25. marca (TASR) - Práce na konferencii o budúcnosti Európy sa oficiálne začali v stredu tento týždeň ustanovujúcim zasadaním výkonnej rady. Informoval o tom v správe pre médiá Európsky parlament (EP).



Výkonná rada je zložená zo zástupcov troch hlavných inštitúcií EÚ - Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie - na rovnakom základe. Výkonná rada bude dohliadať na prácu, proces a organizáciu konferencie, ktorá by mala byť spustená 9. mája a trvať dva roky.



Na svojom prvom zasadnutí sa výkonná rada dohodla na sérii krokov potrebných na spustenie konferencie a otvorenie viacjazyčnej digitálnej platformy, ktorá umožní zapájať sa do diskusií o reforme a budúcnosti EÚ.



Spolupredsedami výkonnej rady sú belgický europoslanec Guy Verhofstadt za Európsky parlament, portugalská ministerka pre európske záležitosti Ana Paula Zacariasová v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ a podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Šuicová.



Ďalšími zástupcami výkonnej rady sú: za EP líder politickej frakcie ľudovcov (EPP) Manfred Weber a šéfka frakcie socialistov a demokratov (S&D) Iratxe García Pérezová, za Radu EÚ slovinský štátny tajomník pre európske záležitosti Gasper Dovzan a francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune a za eurokomisiu jej podpredsedovia Maroš Šefčovič a Věra Jourová.



Pozorovateľmi vo výkonnej rade sú štyria europoslanci z ostatných politických frakcií EP a za členské krajiny túto úlohu plnia česká štátna tajomníčka pre záležitosti EÚ Milena Hrdinková, švédsky minister pre európske záležitosti Hans Dahlgren, španielsky štátny tajomník pre európske záležitosti Juan González-Barba Pera a šéfka belgickej diplomacie Sophie Wilmesová.



Guy Verhofstadt v tejto súvislosti uviedol, že v transformačnom období bude na občanoch, aby rozhodli, čo od EÚ očakávajú a ako to treba dosiahnuť. "Je to ich Európa a ich budúcnosť, takže je to ich konferencia! Našou úlohou je zabezpečiť, aby konferencia získala podporu verejnosti, a potom vypracovať program, ktorý umožní spoločne formovať budúcnosť Európy," opísal situáciu.



Výkonná rada sa opäť zíde 7. apríla na pôde Európskeho parlamentu; ďalším krokom bude spustenie digitálnej platformy, naprogramované na 19. apríla.