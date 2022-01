Výkonná rada WHO nominovala na funkciu šéfa opäť Tedrosa

Ženeva 25. januára (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus má druhé funkčné obdobie už takmer isté – v utorok v procedurálnom hlasovaní bol výkonnou radou WHO odsúhlasený ako jediný nominant. Vedenie organizácie sa bude voliť v máji. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Chcem zablahoželať Dr. Tedrosovi k nominácii na úrad generálneho riaditeľa WHO na ďalšie päťročné obdobie, ktoré sa začne 16. augusta 2022," povedal po tajnom hlasovaní o nominácii na tento post Patrick Amoth, šéf 34-člennej výkonnej rady WHO.