VYKRADLI KRÁĽOVSKÚ RODINU: Muži sa vlámali do stodoly Windsoru

Londýn 18. novembra (TASR) - Dvaja maskovaní muži sa v októbri vlámali na pozemok hradu Windsor, patriaceho britskej kráľovskej rodine, pričom z tamojšej stodoly ukradli dve vozidlá, píše v pondelok agentúra Reuters citujúca zo správy denníka The Sun.



Britský kráľ Karol III. ani jeho manželka, kráľovná Kamila, vo Windsore v tom čase neboli. Korunný princ William so svojou rodinou však v čase činu zrejme spali v neďalekej rezidencii Adelaide Cottage, ktorá patrí k tomuto pozemku, uviedol The Sun.



Zlodeji prerazili bezpečnostnú bránu panstva ukradnutým nákladným autom a následne preliezli cez takmer dvojmetrový plot.



Miestna polícia taktiež informovala, že jej príslušníci boli 13. októbra krátko pred polnocou privolaní k vlámaniu na kráľovskom pozemku vo Windsore, ležiacom západne od Londýna.



Páchateľom sa podľa polície podarilo dostať sa do "hospodárskej budovy", pričom z miesta následne ušli ukradnutým čiernym pick-upom a červenou štvorkolkou smerom k Londýnu. Polícia incident naďalej vyšetruje a dosiaľ nikoho nezadržala.



Buckinghamský palác sa k správe odmietol vyjadriť.



Vlámanie do Winsoru nie je prvým svojho druhu. V roku 2021 sa do areáli hradu vlámal mladý muž s kušou a vyhlásil, že prišiel zabiť vtedajšiu kráľovnú Alžbetu II. V roku 2023 ho za tento čin odsúdili na deväťročné väzenie.