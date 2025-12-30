Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vykradli pobočku sporiteľne, škoda sa odhaduje na 30 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Podľa prvých zistení sa páchatelia dostali k trezorom cez parkovaciu garáž.

Autor TASR
Gelsenkirchen 30. decembra (TASR) — Odhadom 30 miliónov eur ukradli zatiaľ neznámi páchatelia pri vlámaní do trezoru pobočky sporiteľne v nemeckom meste Gelsenkirchen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Zlodeji vykradli asi 3200 bezpečnostných schránok, kde malo cennosti uložených vyše 2500 ľudí, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Podľa prvých zistení sa páchatelia dostali k trezorom cez parkovaciu garáž. Odtiaľ sa po prekonaní niekoľkých dverí dostali do priestorov archívu, kde sa špeciálnou vŕtačkou prevŕtali cez stenu a dostali sa do trezoru.

Na jednu z najväčších krádeží v novodobých dejinách Nemecka sa prišlo v pondelok skoro ráno vďaka spustenému požiarnemu alarmu. Podľa denníka Bild je každá bezpečnostná schránka v banke vo všeobecnosti poistená na 10.300 eur.

Pred pobočkou sporiteľne v štvrti Buer sa druhý deň po sebe zhromaždili nahnevaní klienti a požadovali informácie. Skandovali tiež „Chceme dnu, chceme dnu!“.

Pred pobočkou sa dopoludnia podľa reportéra agentúry DPA zhromaždilo okolo 200 ľudí. Niektorí z nich vtrhli až do vestibulu sporiteľne, odkiaľ ich vyviedli privolaní policajti.

Prítomných pred pobočkou vyzvali, aby išli domov a odkázali ich na webovú stránku sporiteľne, kde budú zverejnené ďalšie informácie.
