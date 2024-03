Výletná loď na Dunaji v Rakúsku narazila do steny plavebnej komory

Aschach nad Dunajom 30. marca (TASR) - Bulharská výletná loď v noci zo soboty na nedeľu narazila do steny plavebnej komory na Dunaji v meste Aschach nad Dunajom (severozápadne od Linzu). TASR informuje podľa agentúry APA a rakúskych novín.



Podľa polície sa pri náraze zranilo 17 z približne 160 ľudí na palube, 11 previezli na ošetrenie do okolitých nemocníc. Podľa webu verejnoprávnej televízie ORF loď smerovala z bavorského Pasova do Budapešti a viezla celkovo 142 pasažierov.



Záchranné zložky dostali hlásenie o nehode o 22.40 h. Podľa veliteľa okresného hasičského zboru v Eferdingu Thomasa Pichlera, loď na niekoľko minút nedokázala manévrovať a pravou prednou a ľavou zadnou stranou narazila do steny plavebnej komory. Veliaci dôstojník lode stlačil núdzový vypínač, čím sa opäť zapla elektronika na palube. Poškodenie lode nebolo vážne a ešte v noci mohla pokračovať do Linzu.