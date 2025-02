Výletná loď v Mexickom zálive hlási desiatky chorých pasažierov

Mexiko 8. februára (TASR) - Približne 90 pasažierov a členov posádky výletnej lode spoločnosti Royal Caribbean ochorelo počas plavby v Mexickom zálive. Majú tráviace ťažkosti sprevádzané hnačkou i zvracaním. Oznámilo to v piatok americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Loď nazvaná Radiance of the Seas vyplávala minulú sobotu z Tampy v americkom štáte Florida na sedemdňovú plavbu po západnej časti Karibiku. Podľa portálu Cruisemapper.com plánovala navštíviť prístavné mestá v Mexiku, Hondurase či Belize.



Už v utorok však bolo CDC nahlásené, že na jej palube došlo k zvýšenému výskytu nespresneného gastrointestinálneho ochorenia. Podľa údajov CDC sa nakazilo najmenej 89 pasažierov, čiže zhruba štyri percentá z dovedna 2164 cestujúcich. Chorí sú aj dvaja príslušníci 910-člennej posádky lode.



Spoločnosť Royal Caribbean na lodi zintenzívnila čistiace práce. Nakazeným odobrala vzorky stolice za účelom testovania a izolovala ich, informovalo CDC.



Príčina hromadných tráviacich ťažkostí na lodi dosiaľ nie je známa. CDC však v súvislosti s prípadom poznamenalo, že obdobné črevné chrípky sprevádzané zvracaním a hnačkami zvykne na takýchto lodiach spôsobovať vysoko nákazlivý norovírus.



Radiance of the Seas by sa do Tampy mala vrátiť v priebehu soboty.