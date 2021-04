Výletným lodiam zakázali vstup do historického centra Benátok

Rím 1. apríla (TASR) - Talianske úrady schválili zákaz, na základe ktorého nebudú môcť výletné lode vstúpiť do historického centra mesta Benátky. Minister kultúry Dario Franceschini vyhlásil, že dané rozhodnutie je odpoveďou na požiadavku zo strany Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), informovala vo štvrtok stanica BBC.



Kým sa nenájde stále riešenie, veľké plavidlá budú musieť odteraz kotviť v benátskom priemyselnom prístave. Kritici tvrdia, že lode spôsobujú znečistenie a narúšajú základy mesta, ktoré sužujú pravidelné záplavy.



Ministri talianskej vlády v stredu odsúhlasili, aby rozmerné výletné a kontajnerové lode dostali zákaz vstupu do benátskeho kanálu Giudecca, ktorý vedie k historickému Námestiu sv. Marka. Franceschini toto opatrenie vyzdvihol a označil ho za "správny krok, na aký sa čakalo celé roky".



Vláda chce v súvislosti s vybudovaním alternatívneho terminálu pre výletné lode v meste pristúpiť k "výzve na predloženie nápadov". Výletné lode momentálne nemôžu vplávať do Benátok pre koronavírusové obmedzenia. Ich neprítomnosť však zlepšila kvalitu vody v tamojších lagúnach.



Nátlak na zavedenie zákazu pre veľké plavidlá sa zvýšil v roku 2019 po tom, ako výletná loď narazila do mestského prístavu a päť ľudí utrpelo zranenia. Úrady vtedy neprijali žiadne permanentné riešenie.



Predchádzajúce iniciatívy na zastavenie premávky výletných lodí v Benátkach tiež zlyhali. V roku 2013 vláda zakázala lodiam s hmotnosťou viac ako 96.000 ton pohyb v kanáli Giudecca; túto však legislatívu neskôr zrušili.



V roku 2017 ohlásili ďalšie plány na odklonenie výletných lodí od centra Benátok, k ich plnej implementácii ale nedošlo.