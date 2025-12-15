< sekcia Zahraničie
Vyliatie rieky Piraí v Bolívii si vyžiadalo najmenej 20 obetí
AFP uvádza, že viacerí obyvatelia okresu El Torno museli vyliezť na strechy svojich domov alebo na stromy, aby sa vyhli prúdom blata a vody.
Autor TASR
La Paz 15. decembra (TASR) - Najmenej 20 ľudí zahynulo v dôsledku silných dažďov, ktoré cez víkend spôsobili rozvodnenie rieky Piraí na východe Bolívie, informovali v pondelok tamojšie úrady. Desiatky ďalších osôb sú nezvestné, píše TASR podľa agentúry AFP.
Rieka Piraí preteká najľudnatejším mestom Bolívie - Santa Cruz de la Sierra. Medzi najviac postihnuté oblasti patrí okres El Torno na juhozápade a okres Colpa Belgica na severozápade od tohto mesta, povedal pre miestne rádio námestník ministra civilnej ochrany Alfredo Troche.
AFP uvádza, že viacerí obyvatelia okresu El Torno museli vyliezť na strechy svojich domov alebo na stromy, aby sa vyhli prúdom blata a vody, ktoré sa valili miestnymi ulicami. Na ich záchranu vyslali bolívijské úrady vrtuľníky.
Podľa viceprezidenta Edmanda Laru prišli niektoré rodiny o svoje poľnohospodárske zvieratá aj osobný majetok.
Bolívijský prezident Rodrigo Paz ešte počas víkendu zvolal krízové zasadnutie ministrov a popredných policajných a vojenských predstaviteľov, aby o tejto mimoriadnej situácii diskutovali.
„V týchto prvých dňoch obdobia dažďov sme prekonali všetky rekordy zaznamenané za posledných 100 rokov,“ vyhlásil Paz. Podľa prezidenta krajinu súčasne ovplyvňuje jav La Nia, ktorý ochladzuje povrch Tichého oceánu, a El Nio, ktorý má opačný efekt a Pacifik otepľuje.
