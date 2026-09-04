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Vylúčené maďarské univerzity sa opäť zapoja do programu Erasmus+
Erasmus+ je program Európskej únie na podporu cezhraničnej mobility, vzdelávania, odbornej prípravy a mládežníckych projektov v Európe.
Autor TASR
Budapešť 4. septembra (TASR) - Maďarské univerzity, ktoré boli v minulosti vylúčené z populárneho programu Európskej únie na podporu mobility mládeže Erasmus+, sa môžu do programu opäť zapojiť, uviedla v piatok maďarská ministerka školstva Judit Lannertová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kontroverzné zmeny vo vlastníckom modeli univerzít za bývalej vlády Viktora Orbána vyvolali spor s Európskou úniou. Zatiaľ čo premiér trval na tom, že reformy mali pomôcť modernizačným snahám škôl, kritici ho obvinili z pokusu upevniť vplyv svojej strany vo vzdelávaní aj v prípade, že by prišla o moc.
Niekoľko politikov spriaznených s Orbánom pôsobilo v správnych radách nadácií, ktoré riadia univerzity, čo viedlo Brusel k pozastaveniu financovania programu Erasmus+ s odôvodnením, že ide o konflikt záujmov a existujú obavy týkajúce sa právneho štátu a transparentnosti.
Takmer dve desiatky maďarských vysokých škôl vrátane niektorých popredných univerzít, boli v roku 2022 vylúčené z programu po tom, ako prešli pod správu spomínaných nadácií.
Premiér Péter Magyar, ktorý v aprílových voľbách Orbána porazil, prisľúbil vyriešenie tejto otázky v rámci snahy o uvoľnenie všetkých finančných prostriedkov EÚ zmrazených pre obavy o dodržiavanie princípov právneho štátu.
Vláda v júni schválila rozsiahly balík zákonov, súčasťou ktorých bolo aj zrušenie nadácií spravujúcich majetok vo verejnom záujme, tzv. KEKVA, pričom univerzity sa budúci rok vrátia pod štátnu správu.
„Program Erasmus sa vracia na všetky maďarské univerzity!“ uviedla na Facebooku ministerka školstva. „Dvadsaťjeden univerzít, na ktoré sa vzťahovali obmedzenia, už majú schválené žiadosti o mobilitu v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2026/2027,“ dodala.
Erasmus+ je program Európskej únie na podporu cezhraničnej mobility, vzdelávania, odbornej prípravy a mládežníckych projektov v Európe.
Kontroverzné zmeny vo vlastníckom modeli univerzít za bývalej vlády Viktora Orbána vyvolali spor s Európskou úniou. Zatiaľ čo premiér trval na tom, že reformy mali pomôcť modernizačným snahám škôl, kritici ho obvinili z pokusu upevniť vplyv svojej strany vo vzdelávaní aj v prípade, že by prišla o moc.
Niekoľko politikov spriaznených s Orbánom pôsobilo v správnych radách nadácií, ktoré riadia univerzity, čo viedlo Brusel k pozastaveniu financovania programu Erasmus+ s odôvodnením, že ide o konflikt záujmov a existujú obavy týkajúce sa právneho štátu a transparentnosti.
Takmer dve desiatky maďarských vysokých škôl vrátane niektorých popredných univerzít, boli v roku 2022 vylúčené z programu po tom, ako prešli pod správu spomínaných nadácií.
Premiér Péter Magyar, ktorý v aprílových voľbách Orbána porazil, prisľúbil vyriešenie tejto otázky v rámci snahy o uvoľnenie všetkých finančných prostriedkov EÚ zmrazených pre obavy o dodržiavanie princípov právneho štátu.
Vláda v júni schválila rozsiahly balík zákonov, súčasťou ktorých bolo aj zrušenie nadácií spravujúcich majetok vo verejnom záujme, tzv. KEKVA, pričom univerzity sa budúci rok vrátia pod štátnu správu.
„Program Erasmus sa vracia na všetky maďarské univerzity!“ uviedla na Facebooku ministerka školstva. „Dvadsaťjeden univerzít, na ktoré sa vzťahovali obmedzenia, už majú schválené žiadosti o mobilitu v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2026/2027,“ dodala.
Erasmus+ je program Európskej únie na podporu cezhraničnej mobility, vzdelávania, odbornej prípravy a mládežníckych projektov v Európe.