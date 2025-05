Vylúčený kandidát Georgescu volil spolu so Simionom

Bucharest, May 4, 2025 (AFP) - Rumuni v nedeľu v opakovaných voľbách rozhodujú o novom prezidentovi. Hlasovanie sa končí o 21.00 h miestneho času (20.00 h SELČ). Ak žiadny z 11 kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší postúpia do druhého kola 18. mája. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Veľkú pozornosť púta najmä 38-ročný George Simion (krajne pravicová Aliancia za zjednotenie Rumunov - AUR), ktorého podľa predvolebného prieskumu verejnej mienky denníka Politico podporuje 30 percent voličov. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode 62-ročného Calina Georgesca, ktorého kandidatúru Ústredná volebná komisia zrušila pre volebné manipulácie. Prekvapivo vyhral prvé kolo zrušených volieb 24. novembra 2024



Simion je fanúšik Donalda Trumpa a v kampani často nosieval šiltovku s jeho sloganom MAGA - „Make America Great Again“. Ak voľby vyhrá, chce byť rumunským „prezidentom MAGA“.



"Je čas vziať si našu krajinu späť," povedal Georgescu krátko po tom, ako po boku Simiona odvolil na bukurešťskom predmestí Mogosoaia.



"Sme tu s jediným poslaním: vrátiť sa k demokracii... a priniesť spravodlivosť do Rumunska," povedal Simion. Malá skupina pred volebnou miestnosťou skandovala „Calin, milujeme ťa“ a „Georgescu za prezidenta“.



Simion vo veľkej miere viedol kampaň online, aby si naklonil aj voličov v zahraničí. Hovorí o sebe, že je „umiernenejší“ ako Georgescu, ale má rovnakú averziu ku „nevoleným byrokratom Bruselu“. Predstaviteľov EÚ obviňuje zo zasahovania do volieb a prisľúbil, že krajine vráti „dôstojnosť“ v rámci európskeho bloku.



Hoci slovne odsudzuje Rusko, je proti posielaniu vojenskej pomoci Ukrajine a chce znížiť podporu pre ukrajinských utečencov.



Podľa prieskumov do druhého kola volieb môžu postúpiť aj ďalší traja kandidáti. Crin Antonescu podporovaný proeurópskou vládnou koalíciou v kampami ponúkal stabilitu.



Starosta Bukurešti Nicušor Dan sľuboval zápas proti „skorumpovanej“ a „arogantnej“ politickej elite. A bývalý premiér sociálnych demokratov Victor Ponta sa spoliehal na kampaň v štýle „Rumunsko na prvom mieste“.



"Každý z (týchto) štyroch by mohol vyhrať prezidentský post," povedal pre AFP Remus Stefureac, riaditeľ prieskumnej spoločnosti INSCOP Research. Veľký počet nerozhodnutých voličov môže "úplne zmeniť" poradie vytvorené na základe prieskumov, dodal.



Po šokujúcom anulovaní minuloročného hlasovania, čo je v EÚ výnimočný postup, sú opakované voľby pod prísnym dohľadom. Aby sa predišlo opakovaniu minuloročných otrasov, úrady zintenzívnili preventívne opatrenia, vrátane spolupráce so sieťou TikTok.



Krajná pravica napriek tomu našla „viaceré známky podvodu“ a vláda poukázala na rôzne dezinformačné kampane a „nové pokusy o manipuláciu a zasahovanie zo strany štátnych aktérov“.