Vymenovanie Karmánovej do dozorného orgánu Facebooku vyvolalo polemiku

Káhira 12. mája (TASR) - Vymenovanie jemenskej aktivistky a laureátky Nobelovej ceny mieru Tawakkul Karmánovej za členku komisie sociálnej siete Facebook pre dohľad nad novým obsahom vyvolalo v arabskom svete polemiku. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra DPA.



Karmánová, známa svojimi väzbami na islamské hnutie Moslimské bratstvo, je jednou z 20 osobností, ktoré Facebook minulý týždeň vymenoval za členku svojho "najvyššieho súdu" pre prejav. Aktivisti a celebrity tento krok skritizovali a niektorí vyhlásili, že si vymazali svoje facebookové účty.



Egyptský provládny novinár a zákonodarca Mostafa Bakrí vyhlásil, že výber Karmánovej medzi členov danej komisie je "odmenou za zradu a úlohu, ktorú táto anarchistická postava Moslimského bratstva zohrala". "Facebook stráca svoju neutrálnosť," napísal Bakrí na sociálnej sieti Twitter.



Ahmad Músá, egyptský televízny moderátor, skritizoval rozhodnutie Facebooku, obviniac Karmánovú z podpory terorizmu a extrémistickej organizácie Islamský štát. "Karmánová je kvalifikovaná len na podporu terorizmu vo svete, jej ruky sú pokryté krvou," vyhlásil Músá vo svojom TV-programe.



Karmánová bola predtým členkou jemenskej strany Isláh, ktorá je odnožou Moslimského bratstva v Jemene. Karmánová, ktorej v roku 2011 udelili Nobelovu cenu mieru, tvrdí, že sa stala cieľom ohováračskej kampane. "Som vystavená rozsiahlemu šikanovaniu a ohováračskej kampani zo strany saudskoarabských médií a ich spojencov," vyhlásila.



Médiá v Saudskej Arábii, ale aj v Spojených arabských emirátoch (SAE) odsúdili jej zvolenie do zmieneného poradného orgánu Facebooku. Saudskoarabský denník Saudi Gazette uviedol, že výber Karmánovej je "pre mnohých na Blízkom východe prekvapujúci a šokujúci".



Používatelia internetu v Saudskej Arábii - ktorá od marca 2015 vedie v Jemene vojenskú koalíciu v boji proti Iránom podporovaným húsijským povstalcom -, takisto vyjadrili svoje pobúrenie nad krokom Facebooku. "S hrdosťou som zmazal svoje konto na Facebooku. Ak by ho bojkotovali všetci moslimovia, padol by na kolená," uviedol jeden z nich.