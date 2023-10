Vynálezcovia Bluetooth majú povolenie používať meno vikingského kráľa

Kodaň 10. októbra (TASR) - Dánsko v utorok udelilo vynálezcom technológie Bluetooth povolenie používať meno a symbol kráľa Haralda Modrozuba (Bluetootha) na nasledujúcich 1000 rokov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"V duchu dobrej vôle a spolupráce vás týmto oprávňujeme naďalej používať meno Harald Bluetooth počas nasledujúcich 1000 rokov," uvádza sa v symbolickom vyhlásení múzea v dánskej obci Jelling, ktoré vlastní rovnomenné runové kamene rozprávajúce príbeh historického kráľa a jeho rodiny.



Kráľ Harald I. Blatand - Harald Modrozub - bol kľúčovou historickou postavou severnej Európy 10. storočia, ktorý prijal kresťanstvo a odvrátil sa od pohanského kultu Ódina a Thora.



Za svoju prezývku vďačí koreňovému kanáliku alebo podľa iných zdrojov nemiernej záľube v jedení černíc a čučoriedok. Bol tiež otcom nórskej únie s Dánskom, ktorá trvala až do roku 1814.



Moderná technológia Bluetooth, ktorá umožňuje bezkáblové prepojenie elektronických zariadení vďačí za svoj názov tomuto kráľovi "zjednocovania".



"Myšlienkou novej technológie bolo, že by mala spájať a zjednocovať. Tak ako to urobil Harald Modrozub, keď zjednotil Dánsko a Nórsko," vysvetlil vo vyhlásení jeden z vynálezcov technológie bluetooth Jim Kardach.



"Úprimne ľutujeme, že sme si pred zapožičaním názvu (Bluetooth) nevyžiadali súhlas. Uznávame, že to bol z našej strany dosť drzý krok," priznal Kardach.



Bluetooth je v informatike "proprietárny" otvorený štandard pre bezdrôtovú komunikáciu, prepájajúci dve alebo viac elektronických zariadení ako napríklad mobilný telefón, PDA, osobný počítač alebo bezdrôtové slúchadlá.