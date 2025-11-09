< sekcia Zahraničie
Výnimka Maďarska zo sankcií USA nemá vplyv na energetickú politiku EÚ
Komisia zdôraznila, že účelom výnimky nebolo poskytnúť žiadnu hospodársku výhodu, ale zachovať kontinuitu dodávok vzhľadom na špecifickú situáciu v regióne.
Autor TASR
Budapešť/Brusel 9. novembra (TASR) - Maďarsko-americká dohoda o výnimke zo sankcií na ruské energie nemá žiadny vplyv na plán Európskej únie úplne ukončiť dovoz ruskej ropy a plynu do konca roka 2027. Európska komisia pre server portfolio.hu v nedeľu uviedla, že interpretácia rozhodnutia Washingtonu je výlučne v kompetencii Spojených štátov a nemení ciele energetickej politiky EÚ, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Zákaz dovozu ruskej ropy bol zavedený ako súčasť sankčných balíkov EÚ v roku 2022, ale Maďarsku a Slovensku bola udelená výnimka z tohto všeobecného pravidla. Podľa EK bola táto výnimka udelená s cieľom zachovať energetickú bezpečnosť dotknutých členských štátov. Obe tieto krajiny EÚ sú preto v súčasnosti oprávnené dovážať ruskú ropu.
Komisia zdôraznila, že účelom výnimky nebolo poskytnúť žiadnu hospodársku výhodu, ale zachovať kontinuitu dodávok vzhľadom na špecifickú situáciu v regióne.
Stále však podľa servera nie je jasné, ako dlho bude výnimka udelená Maďarsku zo strany USA platiť. Zatiaľ čo maďarská vláda hovorí o neobmedzenom období, americké zdroje hovoria o jednoročnej výnimke. Úradník Bieleho domu v sobotu pre agentúru Reuters potvrdil, že výnimka Maďarska zo sankcií je len na jeden rok a obsahuje aj niekoľko obmedzení.
Orbán po rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone vyhlásil, že Maďarsko získa úplnú výnimku z amerických sankcií uvalených na nákup ruských energetických produktov v prípade plynovodu Turecký prúd a ropovodu Družba.
„Ide o všeobecnú a časovo neobmedzenú dohodu,“ spresnil premiér, podľa ktorého k existujúcim zdrojom dodávok plynu pridáva Budapešť nové. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó dodal, že Maďarsko môže uzavrieť päťročnú zmluvu s americkým dodávateľom na nákup skvapalneného zemného plynu.
„Dostali sme neobmedzenú výnimku z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu,“ zopakoval v sobotu Szijjártó piatkové vyhlásenie Orbána. „Každý, kto tvrdí opak, nebol na rokovaní,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Zákaz dovozu ruskej ropy bol zavedený ako súčasť sankčných balíkov EÚ v roku 2022, ale Maďarsku a Slovensku bola udelená výnimka z tohto všeobecného pravidla. Podľa EK bola táto výnimka udelená s cieľom zachovať energetickú bezpečnosť dotknutých členských štátov. Obe tieto krajiny EÚ sú preto v súčasnosti oprávnené dovážať ruskú ropu.
Komisia zdôraznila, že účelom výnimky nebolo poskytnúť žiadnu hospodársku výhodu, ale zachovať kontinuitu dodávok vzhľadom na špecifickú situáciu v regióne.
Stále však podľa servera nie je jasné, ako dlho bude výnimka udelená Maďarsku zo strany USA platiť. Zatiaľ čo maďarská vláda hovorí o neobmedzenom období, americké zdroje hovoria o jednoročnej výnimke. Úradník Bieleho domu v sobotu pre agentúru Reuters potvrdil, že výnimka Maďarska zo sankcií je len na jeden rok a obsahuje aj niekoľko obmedzení.
Orbán po rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone vyhlásil, že Maďarsko získa úplnú výnimku z amerických sankcií uvalených na nákup ruských energetických produktov v prípade plynovodu Turecký prúd a ropovodu Družba.
„Ide o všeobecnú a časovo neobmedzenú dohodu,“ spresnil premiér, podľa ktorého k existujúcim zdrojom dodávok plynu pridáva Budapešť nové. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó dodal, že Maďarsko môže uzavrieť päťročnú zmluvu s americkým dodávateľom na nákup skvapalneného zemného plynu.
„Dostali sme neobmedzenú výnimku z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu,“ zopakoval v sobotu Szijjártó piatkové vyhlásenie Orbána. „Každý, kto tvrdí opak, nebol na rokovaní,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)