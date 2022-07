Vynútené pristátie lietadla Ryanairu v Bielorusku bolo nezákonné

New York 20. júla (TASR) - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) považuje vynútené pristátie lietadla spoločnosti Ryanair na linke z Atén do Vilniusu v Bielorusku 23. mája 2021 za "nezákonné zasahovanie". Vyplýva to z vyhlásenia vypracovaného ICAO po vyhodnotení nových materiálov vrátane zvukových záznamov z centra riadenia letovej prevádzky v Minsku. Vyhlásenie bolo zverejnené v utorok, agentúra DPA o ňom informovala v stredu.



Ako dôvod núdzového pristátia bieloruské úrady uviedli podozrenie, že na palube lietadla sa nachádza "bomba". Podľa správy ICAO bolo toto tvrdenie "úmyselne nepravdivé", ohrozilo bezpečnosť letu FR4978 a vychádzalo z "pokynov vysokopostavených bieloruských vládnych predstaviteľov".



Medzi viac ako 100 osobami na palube bol aj protivládny bieloruský bloger Raman Pratasevič, spoluzakladateľ informačného kanálu Nexta na platforme Telegram - jedného z hlavných zdrojov správ o protestoch proti vládnucemu režimu, ktoré v Bielorusku vypukli po prezidentských voľbách v roku 2020.



S Pratasevičom cestovala aj jeho priateľka Sofia Sapegová. Po pristátí lietadla, vynútenom bieloruskými úradmi, boli obaja zadržaní.



Po zatknutí boli zverejnené videá, v ktorých sa Pratasevič a Sapegová priznali k svojim údajným priestupkom. Podľa ich priaznivcov však boli videá nahrané pod nátlakom.



Sapegovú v máji odsúdili na šesť rokov väzenia za prevádzkovanie opozičného kanála na Telegrame. Koncom júna požiadala Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o milosť.



Prataseviča súdny proces ešte len čaká. Bol obvinený z extrémizmu, organizovania masových nepokojov a vyvolávania sociálnej nenávisti.



V reakcii na incident s lietadlom spoločnosti Ryanair Európska únia uzavrela svoj vzdušný priestor pre bieloruské lietadlá.



V súvislosti s vynúteným pristátím lietadla spoločnosti Ryanair boli v januári v USA v neprítomnosti obvinení štyria bieloruskí vládni predstavitelia. Americké úrady voči nim konajú pre podozrenie, že sa dopustili "sprisahania s cieľom spáchať čin leteckého pirátstva". V súvislosti s týmto krokom DPA spresnila, že medzi cestujúcimi lietadla boli aj štyria občania USA.



Bieloruský opozičný líder Franak Viačorka na svojej stránke na Facebooku v reakcii na správu napísal, že sekretariát ICAO pôvodne chcel, aby správa nebola verejne prístupná. V tomto smere naň tlak vyvíjalo i Rusko, ktoré je spojencom Lukašenkovho režimu.



Viačorka uviedol, že dokument zverejnený ICAO, špecializovanou agentúrou OSN združujúcou 193 krajín sveta, "teraz dostane na stôl generálny tajomník OSN a otvorí dvere vyšetrovacím a súdnym konaniam".