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Výpadky služieb neboli koordinovaným útokom, tvrdí šéf tajných služieb
Výpoveď Claytona zhodnotila AP ako snahu poskytnúť verejnosti uistenia po výpadkoch, ktoré zasiahli služby spoločnosti Microsoft, leteckú dopravu, bankovníctvo či internú komunikačnú sieť NASA.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Výpadky počítačových systémov v poslednom čase vo verejnom i súkromnom sektore v USA neboli dôsledkom koordinovaného ani štátom podporovaného útoku. Uviedol to v stredu riaditeľ amerických národných spravodajských služieb Jay Clayton. Informovali o tom agentúry AP a Reuters, píše TASR.
Clayton na zasadnutí výboru Snemovne reprezentantov pre vnútornú bezpečnosť povedal, že jednotlivé prípady narušenia prevádzky spolu podľa všetkého nesúvisia a boli spojené s údržbou a technickými zmenami.
Výpoveď Claytona zhodnotila AP ako najnovšiu snahu vlády prezidenta Donalda Trumpa poskytnúť verejnosti uistenia po technických výpadkoch, ktoré zasiahli služby spoločnosti Microsoft, leteckú dopravu, bankovníctvo či internú komunikačnú sieť Úradu pre národnú bezpečnosť (NSA).
„Chápem, že časový priebeh týchto incidentov môže vyvolávať otázky, a aj by mal. Američania by sa mali pýtať tieto otázky. Ale na základe toho, čo dnes po dôkladnom prešetrení vieme, ide o samostatné výpadky služieb spojené s údržbou a technickými zmenami,“ povedal Clayton kongresmanom. „Nie je to koordinovaný ani štátom podporovaný útok,“ doplnil.
Clayton v rozhovoroch pre médiá ešte v utorok povedal, že narušenie poskytovania rôznych služieb vyzerá ako spojené s nedávnymi modernizáciami systémov a odstraňovaním bezpečnostných chýb.
Clayton na zasadnutí výboru Snemovne reprezentantov pre vnútornú bezpečnosť povedal, že jednotlivé prípady narušenia prevádzky spolu podľa všetkého nesúvisia a boli spojené s údržbou a technickými zmenami.
Výpoveď Claytona zhodnotila AP ako najnovšiu snahu vlády prezidenta Donalda Trumpa poskytnúť verejnosti uistenia po technických výpadkoch, ktoré zasiahli služby spoločnosti Microsoft, leteckú dopravu, bankovníctvo či internú komunikačnú sieť Úradu pre národnú bezpečnosť (NSA).
„Chápem, že časový priebeh týchto incidentov môže vyvolávať otázky, a aj by mal. Američania by sa mali pýtať tieto otázky. Ale na základe toho, čo dnes po dôkladnom prešetrení vieme, ide o samostatné výpadky služieb spojené s údržbou a technickými zmenami,“ povedal Clayton kongresmanom. „Nie je to koordinovaný ani štátom podporovaný útok,“ doplnil.
Clayton v rozhovoroch pre médiá ešte v utorok povedal, že narušenie poskytovania rôznych služieb vyzerá ako spojené s nedávnymi modernizáciami systémov a odstraňovaním bezpečnostných chýb.