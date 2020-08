Výpadok elektrického prúdu zasiahol veľkú časť New Yorku

New York 7. augusta (TASR) - Výpadok elektrického prúdu zasiahol v piatok ráno veľkú časť newyorského ostrova Manhattan. Desaťtisíce ľudí v iných častiach mesta New York sú stále bez dodávok elektrickej energie, píše agentúra AP.



Hovorca spoločnosti Consolidated Edison, ktorá dodáva elektrickú energiu do mesta New York, povedal, že piatkový výpadok začal o 5.13 h (11.13 h SELČ) v manhattanských štvrtiach Harlem, Upper West Side a Upper East Side a postihol 180.000 ľudí. Výpadok trval 30 minút, dodal hovorca.



Ďalší výpadok prúdu v newyorskej štvrti Queens postihol 5000 odberateľov elektrickej energie.



Príčina piatkových výpadkov prúdu nebola bezprostredne známa, avšak začiatkom tohto týždňa zasiahol východné pobrežie USA hurikán, ktorý postihol až 2,1 milióna odberateľov elektrickej energie vo viacerých štátoch USA.



Newyorské metro prestalo v dôsledku výpadku elektriny dočasne premávať na niekoľkých tratiach.



Zamestnanci spoločnosti nepretržite v New Yorku pracujú na obnovení dodávok elektriny, píše agentúra AP.



Viac ako 60.000 ľudí v štvrtiach Queens, Staten Island a Bronx bolo v piatok stále bez elektriny a Consolidated Edison tvrdí, že mnohé z nich budú bez dodávok elektrickej energie až do nedeľňajšej noci.