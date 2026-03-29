< sekcia Zahraničie
Výpadok internetu v Iráne trvá už 30 dní
Mnohí vysokopostavení iránski predstavitelia pritom aj napriek výpadku internetu naďalej zverejňujú príspevky na sociálnych sieťach.
Autor TASR
Teherán 29. marca (TASR) – Výpadok internetu v Iráne trvá už 30 dní. Podľa organizácie NetBlocks, ktorá monitoruje stav internetu vo svete, sa v Iráne používateľ dostane len na štátom schválené webové stránky, informoval spravodajský web Sky News, píše TASR.
Priemerná konektivita v Iráne je podľa NetBlocks len na úrovni približne jedného percenta obvyklého stavu. Tento výpadok trvá viac ako 696 hodín.
Mnohí vysokopostavení iránski predstavitelia pritom aj napriek výpadku internetu naďalej zverejňujú príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých v prvom rade kritizujú Spojené štáty a Izrael a vyhrážajú sa im odvetou za každý z útokov. Situácia v oblasti Perzského zálivu eskaluje od 28. februára, keď Izrael a USA spustili svoje útoky na Irán.
Podľa NetBlocks podobné obmedzenia internetu Teherán zaviedol aj počas celoštátnych protivládnych protestov, ktoré sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesom kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Protesty sa postupne z Teheránu rozšírili do celej krajiny a po brutálnych zásahoch bezpečnostných zložiek v januári postupne utíchli.
Priemerná konektivita v Iráne je podľa NetBlocks len na úrovni približne jedného percenta obvyklého stavu. Tento výpadok trvá viac ako 696 hodín.
Mnohí vysokopostavení iránski predstavitelia pritom aj napriek výpadku internetu naďalej zverejňujú príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých v prvom rade kritizujú Spojené štáty a Izrael a vyhrážajú sa im odvetou za každý z útokov. Situácia v oblasti Perzského zálivu eskaluje od 28. februára, keď Izrael a USA spustili svoje útoky na Irán.
Podľa NetBlocks podobné obmedzenia internetu Teherán zaviedol aj počas celoštátnych protivládnych protestov, ktoré sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesom kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Protesty sa postupne z Teheránu rozšírili do celej krajiny a po brutálnych zásahoch bezpečnostných zložiek v januári postupne utíchli.