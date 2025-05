Výpadok prúdu narušil dopravu metra v Londýne

Londýn 12. mája (TASR) - Výpadok elektrickej energie v pondelok popoludní narušil chod metra v britskej metropole Londýn. Dočasne prerušená bola prevádzka viacerých podzemných liniek. Príčina výpadku sa zatiaľ zisťuje, no britské médiá informovali o poruche v prenosovej sieti v centre Londýna, čo potvrdila aj energetická spoločnosť National Grid, píše TASR.



Podľa webovej stránky úradu Transport for London (TfL) zodpovedného za dopravu v Londýne je momentálne čiastočne alebo úplne pozastavených najmenej päť liniek, na niekoľkých ďalších tratiach zase došlo k menším či väčším meškaniam. Výpadok prúdu však priamo neovplyvňuje všetky z nich, niektoré linky meškajú alebo sú pozastavené z iných dôvodov, uviedla stanica Sky News.



Vo vyhlásení National Grid sa uvádza, že poruchu v sieti sa podarilo opraviť v priebehu niekoľkých sekúnd, ale následný pokles napätia mohol „nakrátko ovplyvniť dodávky elektrickej energie v nízkonapäťovej distribučnej sieti v oblasti“.



Hovorca TfL predtým podľa AP predtým povedal, že v južnom Londýne na niekoľko minút došlo k výpadku elektrickej energie, čo spôsobilo výpadky liniek metra.



„Z dôvodu krátkeho prerušenia dodávky elektrickej energie do našej siete došlo dnes popoludní na krátky čas k výpadku niekoľkých liniek. Pracujeme na tom, aby sme celú sieť čo najskôr opäť sprevádzkovali,“ uviedla prevádzková riaditeľka TfL Claire Mannová.



Britské médiá taktiež informovali, že v centre Londýna sú úplne uzavreté mnohé stanice metra.