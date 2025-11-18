< sekcia Zahraničie
Výpadok služby Cloudflare narušil mnohé webové stránky a aplikácie
Firma so sídlom v USA podľa NYT pomáha webovým stránkam zabezpečiť a spravovať ich internetovú prevádzku.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Mnohé webové stránky a internetové aplikácie v utorok narušil výpadok softvérovej spoločnosti Cloudflare. Tá už informovala, že záležitosť vyšetruje. TASR o tom píše podľa správ denníka The New York Times a agentúry Reuters.
Podľa online platformy Downdetector, ktorá zhromažďuje hlásenia o stave služieb z rôznych zdrojov na sledovanie výpadkov, ich zaznamenali spoločnosti OpenAI, Amazon Web Services, niektoré online hry a tiež napríklad sociálne siete Facebook a X.
„Spoločnosť Cloudflare si je vedomá problému, ktorý môže mať vplyv na viacerých zákazníkov, a vyšetruje ho,“ uvádza sa v jej vyhlásení.
Firma so sídlom v USA podľa NYT pomáha webovým stránkam zabezpečiť a spravovať ich internetovú prevádzku. Uvádza, že jej služby v nejakej forme využíva pätina všetkých webových stránok na svete. Bezprostredne nie je jasné, ktoré a koľko z týchto webových stránok ovplyvnil najnovší výpadok a do akej miery, informovala stanica BBC.
