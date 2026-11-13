< sekcia Zahraničie
Výpadok spoločnosti Microsoft spôsobuje vážne problémy po celom svete
Výpadok zasiahol už vo štvrtok širokú škálu služieb Microsoft 365 vrátane aplikácií Outlook, Teams a asistenta umelej inteligencie Copilot.
Autor TASR
Londýn 13. novembra (TASR) - Rozsiahly výpadok služieb spoločnosti Microsoft po celom svete, ktorý ovplyvnil napríklad produkty Outlook či Teams, trvá už viac ako 12 hodín. Zasiahol mnohých používateľov, firmy či štátne inštitúcie. Technologický gigant tvrdí, že sa mu darí obnovovať prevádzku softvéru. TASR o tom informuje na základe piatkových správ agentúr AP a AFP.
Výpadok zasiahol už vo štvrtok širokú škálu služieb Microsoft 365 vrátane aplikácií Outlook, Teams a asistenta umelej inteligencie Copilot. Mnohí používatelia sa sťažovali, že nemajú prístup k svojim e-mailom.
V dôsledku technických problémov používatelia napríklad nedokázali odosielať e-maily, upravovať kalendáre či absolvovať online stretnutia. Podľa agentúry Reuters niektoré firmy začali opäť využívať fax.
Situácia ovplyvnila štáty po celom svete, od Austrálie až po USA. V piatok boli narušené zdravotnícke služby, tiež sa oneskorilo zverejňovanie hospodárskych výsledkov spoločností alebo vznikli problémy s komunikáciou škôl či leteckých spoločností.
Spoločnosť Microsoft so sídlom v Redmonde vo Washingtone uviedla, že výpadok zapríčinili problémy so servermi a nič nenasvedčuje tomu, že by ho niekto spôsobil úmyselne. Zároveň zdôraznila, že skúša rôzne spôsoby, ako obnoviť prevádzku riadiacich počítačov.
Služby Microsoft 365 používa viac ako 450 miliónov ľudí, uviedla spoločnosť na svojej webovej stránke. Portál Downdetector vo štvrtok na vrchole výpadku zaznamenal približne 130-tisíc hlásení týkajúcich sa Outlooku z desiatok krajín.
Výpadok sa rýchlo rozšíril do celého sveta a zasiahol produkty Microsoftu v 74 štátoch. Mapa zverejnená stránkou Downdetector na sociálnej sieti X ukázala, že postihol používateľov v celej Amerike a v častiach Európy, Ázie a Afriky.
Séria 20 príspevkov spoločnosti na sociálnej sieti X naznačovala, že jej technici majú problémy dostať situáciu plne pod kontrolu. V jednom z nich uviedla, že prijaté zmeny „neprinášajú očakávané výsledky“.
V piatok ráno Microsoft informoval o „prvých známkach stabilizácie a zvýšení kapacity“ a „postupnom zlepšovaní viacerých pracovných procesov“.
„Zlepšenie pozorujeme v kľúčových oblastiach vrátane prístupu k poštovým schránkam a spracúvania oneskorených e-mailov, aj keď niektoré občasné problémy môžu pretrvávať,“ uviedla spoločnosť v ďalšom príspevku.
V najnovšom vyhlásení Microsoft informoval, že sa sústredí na „obnovu prevádzky v zostávajúcich zasiahnutých prostrediach a zároveň uprednostňuje znižovanie počtu e-mailov čakajúcich na spracovanie a nahromadených nevybavených správ“.
Británia hlásila, že výpadok má závažné následky pre zdravotníctvo v krajine. Zamestnanci Národnej zdravotnej služby (NHS), ktorí prijímajú núdzové volania, „nedokázali odosielať údaje o pacientoch bežným spôsobom, čo viedlo k nahromadeniu žiadostí a zároveň môže viesť k chaosu“, uviedla vo vyhlásení predstaviteľka odborového zväzu GMB Rachel Harrisonová. Podotkla však, že volania ohľadom naliehavých a život ohrozujúcich situácií sa podarilo vybaviť bez problémov.
Letecké spoločnosti v Indii zase upozornili, že požiadavky zákazníkov sa k nim nemusia dostávať. Nový Zéland oznámil, že výpadok si vynútil pozastavenie spracúvania žiadostí o víza.
V Nórsku vláda uviedla, že výpadok zasiahol „viaceré ministerstvá“, ktoré okrem iného stratili prístup k e-mailom. Japonsko varovalo, že dosah problémov bude rozsiahly. Minister hospodárstva Rjósei Akazawa uviedol, že výpadok nepochybne spôsobí „značné škody“.
Incident ešte väčšmi prehĺbil obavy z globálnej závislosti od niekoľkých veľkých technologických spoločností, ktoré dodávajú nielen nevyhnutný softvér, ale aj cloudovú infraštruktúru, píše Reuters.
Výpadok zasiahol už vo štvrtok širokú škálu služieb Microsoft 365 vrátane aplikácií Outlook, Teams a asistenta umelej inteligencie Copilot. Mnohí používatelia sa sťažovali, že nemajú prístup k svojim e-mailom.
V dôsledku technických problémov používatelia napríklad nedokázali odosielať e-maily, upravovať kalendáre či absolvovať online stretnutia. Podľa agentúry Reuters niektoré firmy začali opäť využívať fax.
Situácia ovplyvnila štáty po celom svete, od Austrálie až po USA. V piatok boli narušené zdravotnícke služby, tiež sa oneskorilo zverejňovanie hospodárskych výsledkov spoločností alebo vznikli problémy s komunikáciou škôl či leteckých spoločností.
Spoločnosť Microsoft so sídlom v Redmonde vo Washingtone uviedla, že výpadok zapríčinili problémy so servermi a nič nenasvedčuje tomu, že by ho niekto spôsobil úmyselne. Zároveň zdôraznila, že skúša rôzne spôsoby, ako obnoviť prevádzku riadiacich počítačov.
Služby Microsoft 365 používa viac ako 450 miliónov ľudí, uviedla spoločnosť na svojej webovej stránke. Portál Downdetector vo štvrtok na vrchole výpadku zaznamenal približne 130-tisíc hlásení týkajúcich sa Outlooku z desiatok krajín.
Výpadok sa rýchlo rozšíril do celého sveta a zasiahol produkty Microsoftu v 74 štátoch. Mapa zverejnená stránkou Downdetector na sociálnej sieti X ukázala, že postihol používateľov v celej Amerike a v častiach Európy, Ázie a Afriky.
Séria 20 príspevkov spoločnosti na sociálnej sieti X naznačovala, že jej technici majú problémy dostať situáciu plne pod kontrolu. V jednom z nich uviedla, že prijaté zmeny „neprinášajú očakávané výsledky“.
V piatok ráno Microsoft informoval o „prvých známkach stabilizácie a zvýšení kapacity“ a „postupnom zlepšovaní viacerých pracovných procesov“.
„Zlepšenie pozorujeme v kľúčových oblastiach vrátane prístupu k poštovým schránkam a spracúvania oneskorených e-mailov, aj keď niektoré občasné problémy môžu pretrvávať,“ uviedla spoločnosť v ďalšom príspevku.
V najnovšom vyhlásení Microsoft informoval, že sa sústredí na „obnovu prevádzky v zostávajúcich zasiahnutých prostrediach a zároveň uprednostňuje znižovanie počtu e-mailov čakajúcich na spracovanie a nahromadených nevybavených správ“.
Británia hlásila, že výpadok má závažné následky pre zdravotníctvo v krajine. Zamestnanci Národnej zdravotnej služby (NHS), ktorí prijímajú núdzové volania, „nedokázali odosielať údaje o pacientoch bežným spôsobom, čo viedlo k nahromadeniu žiadostí a zároveň môže viesť k chaosu“, uviedla vo vyhlásení predstaviteľka odborového zväzu GMB Rachel Harrisonová. Podotkla však, že volania ohľadom naliehavých a život ohrozujúcich situácií sa podarilo vybaviť bez problémov.
Letecké spoločnosti v Indii zase upozornili, že požiadavky zákazníkov sa k nim nemusia dostávať. Nový Zéland oznámil, že výpadok si vynútil pozastavenie spracúvania žiadostí o víza.
V Nórsku vláda uviedla, že výpadok zasiahol „viaceré ministerstvá“, ktoré okrem iného stratili prístup k e-mailom. Japonsko varovalo, že dosah problémov bude rozsiahly. Minister hospodárstva Rjósei Akazawa uviedol, že výpadok nepochybne spôsobí „značné škody“.
Incident ešte väčšmi prehĺbil obavy z globálnej závislosti od niekoľkých veľkých technologických spoločností, ktoré dodávajú nielen nevyhnutný softvér, ale aj cloudovú infraštruktúru, píše Reuters.