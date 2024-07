Výpadok spôsobila aktualizácia od CrowdStrike, potvrdil Microsoft

Londýn 19. júla (TASR) - Príčinou piatkového rozsiahleho technologického výpadku v mnohých krajinách sveta bola chybná aktualizácia od spoločnosti CrowdStrike, ktorá poskytuje služby pre Microsoft, ktorý to neskôr potvrdil. Informáciu priniesol Švajčiarsky úrad pre kybernetickú bezpečnosť. O udalosti informuje TASR podľa správ agentúr Reuters, AP, AFP a DPA.



Rozsiahly technologický výpadok v piatok narušil prevádzku bánk, leteckú a železničnú dopravu či televízne vysielanie v mnohých krajinách sveta.



Výkonný riaditeľ spoločnosti CrowdStrike pre BBC konštatoval, že problém identifikovali a aktívne ho riešia. Zdôraznil, že nešlo o kybernetický útok ani bezpečnostný incident.



"Sme si vedomí problému, ktorý ovplyvňuje zariadenia so systémom Windows v dôsledku aktualizácie softvérovej platformy tretej strany. Očakávame rýchle vyriešenie situácie," povedal hovorca spoločnosti Microsoft.



Problémy hlásili v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Holandsku, Švajčiarsku, Nemecku, Českej republike, Indii aj v Austrálii. Neskôr sa pridali aj správy zo Spojených arabských emirátov či Turecka.



Obmedzenia zasiahli letovú prevádzku, železnice, televízne vysielanie, telefonické spojenie, ale aj bankové služby, rezervačné systémy a rôzne interné systémy v polícii či zdravotníctve.



Rôzne poruchy sa začali množiť niekoľko hodín po tom, čo technologická spoločnosť Microsoft oznámila, že postupne odstraňuje problém ovplyvňujúci prístup k aplikáciám a službám Microsoft 365.



Portál The Verge zverejnil informáciu, že za globálny výpadok IT systémov môže zrejme chybná aktualizácia od poskytovateľa kybernetickej bezpečnosti CrowdStrike. Chyba spôsobuje, že počítače so systémom Windows zobrazujú po štarte tzv. BSoD – modrú obrazovku smrti.



CrowdStrike využívajú spoločnosti po celom svete na správu bezpečnosti počítačov a serverov so systémom Windows.