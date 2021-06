Výpadok webových stránok zasiahol veľké austrálske banky

Canberra 17. júna (TASR) - Niekoľko veľkých austrálskych bánk postihol vo štvrtok výpadok webových sietí. Problémy hlásili ANZ, Westpac, St. George Bank, ME Bank, Macquarie Group, Allianz a Commonwealth Bank. Zasiahnuté boli aj bankové aplikácie, informovala stanica BBC.



V skorých ranných hodinách došlo tiež k výpadkom webových sietí viacerých leteckých spoločností v USA a Austrálii – vrátane American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, Delta Air Lines a Virgin Australia.



Bezprostredne nebolo známe, či to súvisí so zmienenými technickými problémami bánk.



"Zistili sme, že niektorí naši zákazníci majú v súčasnosti problémy s prístupom k našim službám. Táto záležitosť však zasahuje viacero organizácií vrátane mnohých významných bánk," uviedla vo vyhlásení Commonwealth Bank.



Austrálsky technický špecialista Trevor Long tvrdí, že za vlnou vzniknutých problémov môže byť spoločnosť Akamai, ktorá poskytuje webové služby. Akamai prevádzkuje jedny z celosvetovo najrozsiahlejších sietí pre doručovanie obsahu (CDN).



Začiatkom júna spôsobil interný problém ďalšieho veľkého poskytovateľa CDN – spoločnosti Fastly – približne hodinový výpadok webových stránok množstva veľkých spoločností ako Amazon či Reddit, ako aj internetovej platformy britskej vlády.