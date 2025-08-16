Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
Vypátrali muža podozrivého zo zneužitia dieťaťa v nemeckom akvaparku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Nemecké úrady pátrali po podozrivom rumunskom občanovi na základe medzinárodného zatykača.

Autor TASR
Stuttgart 16. augusta (TASR) - Tridsaťjedenročného muža podozrivého zo sexuálneho zneužitia šesťročného dieťaťa v akvaparku Rulantica na juhu Nemecka zadržali v piatok v Rumunsku, uviedla polícia. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Nemecké úrady pátrali po podozrivom rumunskom občanovi na základe medzinárodného zatykača. Čelí obvineniam, že odlákal dievčatko z akvaparku v meste v okrese Rust v regióne Südbaden neďaleko nemecko-francúzskych hraníc do zalesnenej oblasti, kde ho zneužil. Údajne k tomu došlo ešte minulú sobotu.

Páchateľ po sexuálnom útoku nechal dieťa samotné, kým ho zatiaľ v akvaparku hľadali jeho rodičia, píše DPA. Dievčatko sa našlo približne o dve hodiny neskôr vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od parku. Našli ho náhodní okoloidúci, ako sa v oblasti vystrašené potuluje len v plavkách a plážovej obuvi.

Polícia spresnila, že páchateľa identifikovala pomocou záznamov z bezpečnostných kamier. Muž v danej oblasti žije a v ten deň navštívil akvapark. Záznamy z kamier poskytla polícii spoločnosť Europa-Park, ktorá zážitkový akvapark Rulantica prevádzkuje.

Muža zadržali v piatok neskoro večer, spresnila rumunská polícia. Doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, kedy ho vydajú na trestné stíhanie do Nemecka.
