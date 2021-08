Vypátrali prenášača, ktorý zavliekol na Nový Zéland variant delta

Wellington 19. augusta (TASR) - Na Novom Zélande sa podarilo vypátrať prenášača, ktorý zavliekol na jeho územie koronavírusový variant delta, v dôsledku čoho sa v tejto krajine následne vyskytol prvý prípad komunitného prenosu koronavírusu SARS CoV-2 za posledný polrok. Po jeho odhalení Nový Zéland v utorok okamžite zaviedol trojdňový celoštátny lockdown. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Úrady Nového Zélandu sa pokúšali zistiť, ako a kde sa muž z novozélandského mesta Auckland tento týždeň koronavírusom nakazil, hoci podľa predbežných informácií zverejnených v utorok nemal cestovateľskú anamnézu a nebol ani v kontakte so žiadnou osobou prichádzajúcou zo zahraničia.



Testy však neskôr ukázali, že muž sa nakazil variantom delta, pričom osoba, ktorá ho infikovala, pricestovala z austrálskej metropoly Sydney 7. augusta. Tento prenášač podstúpil po pricestovaní z Austrálie karanténu a dva dni po príchode bol pozitívne testovaný na covid. Týždeň nato bol aj hospitalizovaný v nemocnici. To všetko podľa novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej naznačuje, že vírus sa v komunite nešíril tak dlho, ako sa úrady pôvodne obávali.



"Veríme, že sme odhalili časť skladačky, ktorú sme hľadali," povedala premiérka.



Okrem muža z Aucklandu novozélandské úrady neskôr odhalili ďalšie štyri prípady nákazy. Ardernová oznámila, že počet prípadov vzrástol cez noc o 11 na celkových 21. Podľa úradov bolo dohľadaných zhruba 1000 blízkych kontaktov novoinfikovaných.



Ako pripomína AFP, v piatok novozélandská vláda rozhodne, či trojdňový lockdown v sobotu skončí alebo sa jeho trvanie ďalej predĺži.



Nový Zéland sa považuje za jednu z najúspešnejších krajín na svete v súvislosti so zvládnutím koronavírusovej pandémie. Krajina od začiatku pandémie zaznamenala len 26 úmrtí, pričom má celkový počet takmer päť miliónov obyvateľov.