Vypátrali rodičov dvoch detí zanechaných napospas osudu v Portugalsku
Autor TASR
Lisabon 22. mája (TASR) - Rodičov dvoch maloletých detí z Francúzska, ktorí boli ponechaní napospas svojho osudu v Portugalsku, vypátrali. Polícia ich zadržala na terase jednej z kaviarní v meste Fátima v strednom Portugalsku, informuje TASR podľa piatkovej správy denníka Bild.
Portugalská národná garda (GNR) matku (41) a nevlastného otca detí (55) zadržala na základe tipu, informoval tamojší spravodajský portál JN s odvolaním sa na zdroj z prostredia polície.
Svedok podľa týchto informácií dvojicu uvidel a spojil si ju s prípadom dvoch chlapcov, ktorí boli ponechaní na prašnej ceste medzi mestami Alcácer do Sal a Comporta. Na miesto okamžite vyrazila hliadka.
Matka s otčimom nechali malé deti s previazanými očami samé v lese na kraji cesty už v utorok. Keď si dali pásky z očí dole, rodičia už boli preč, opísali situáciu deti.
Médiá sa pritom nezhodujú vo veku chlapcov. Kým jeden má podľa nich päť rokov, o druhom tvrdia, že má tri, resp. štyri roky.
Pri teplotách približne 30 stupňov Celzia ich našiel v utorok večer miestny obyvateľ Alexandre Quintas neďaleko obce Monte Novo do Sul približne 60 kilometrov juhovýchodne od Lisabonu. Chlapci mali pri sebe batohy, v ktorých mali tenkú prechodnú bundu, vestu, nohavice, ponožky, spodnú bielizeň, jablko, pomaranč a fľašu vody.
Doklady totožnosti pri sebe nemali, uviedlo portugalské médium Flash. „Keď som sa pozrel do ich batohov, okamžite mi bolo jasné, že ich niekto opustil,“ povedal Quintas.
Dodal, že keď išiel autom okolo, v spätnom zrkadle si všimol dve plačúce deti. „Rodičia im povedali, aby v lese pohľadali hračku,“ vysvetlil Quintas. No namiesto toho zostali obaja chlapci, ktorí sa podľa portugalských médií volajú Barthélémy a Zacharie, zrazu v lese sami.
Quintas ich vzal k sebe domov a zavolal políciu. Tá odviezla chlapcov na stanicu, kde sa o nich postarali. Po stredajšom rannom vyšetrení v nemocnici ich odovzdali francúzskemu veľvyslanectvu, keďže ide o francúzskych štátnych príslušníkov.
Stanica CNN Portugal informovala, že matka detí žila v meste Colmare vo francúzskom regióne Alsasko neďaleko nemeckých hraníc. Tamojšia prokuratúra začala vyšetrovanie po tom, ako otec, ktorý žije oddelene, policajtom nahlásil, že deti boli unesené.
Matka s otčimom ich mali odviezť do Portugalska 11. mája. Ďalšieho syna vo veku 16 rokov podľa medializovaných správ matka nechala v Colmare. Spolu s partnerom sa teraz má postaviť pred sudcu, ktorý rozhodne o ich väzbe.
