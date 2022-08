Vyplávanie lode s obilím je podľa Kyjeva úľavou pre celý svet

Na snímke bezpečnostný pracovník stojí pri nákladnej lodi s obilím, ktorá čaká na vyplávanie z čiernomorského prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny počas 156. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v piatok 29. júla 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev/New York 1. augusta (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v pondelok zaskutočnosť, že z prístavu v Odese vyplávala ráno vôbec prvá loď s nákladom ukrajinských obilnín. Informuje o tom agentúra AFP.uviedol Kuleba na Twitteri.Skutočnosť, že loď z Odesy vyplávala označil za veľký úspech aj ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov.napísal na Facebooku. Dodal, že v ukrajinských čiernomorských prístavoch aktuálne čaká na vyplávanie ďalších 16 lodí.Vyplávanie prvej lode z Odesy uvítal aj generálny tajomník OSN António Guterres.uviedla vo vyhlásení OSN.Nákladná loď Razoni sa plaví pod vlajkou Sierry Leone, je naložená kukuricou a smeruje do Libanonu. Podľa tureckého experta na pohyb lodí v Bosporskom prielive a v regióne Yörüka Išika by Razoni mala do ústia Bosporu doraziť v utorok okolo poludnia.Ďalšie konvoje lodí s nákladom ukrajinských obilnín budú nasledovať, pričom budú rešpektovať námorný koridor a dohodnuté formality v súlade s dohodou dosiahnutou s Ruskom 22. júla, uviedlo vo svojom vyhlásení turecké ministerstvo obrany.Ukrajina a Rusko – separátne – podpísali 22. júla s Tureckom a OSN zmienenú prelomovú dohodu, ktorá má umožniť vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, pričom jej cieľom je zmiernenie celosvetovej potravinovej krízy spôsobenej zablokovanými dodávkami obilia z oblasti Čierneho mora.Následne bolo minulú stredu v Istanbule – takisto podľa dohôd z 22. júla – oficiálne otvorené Spoločné koordinačné centrum (JCC), zodpovedné za kontrolu vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more.