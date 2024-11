Vypočutia kandidátov na eurokomisárov sa začnú v pondelok M.Šefčovičom

Brusel 4. novembra (TASR) - Päťdňový proces vypočúvaní kandidátov na členov budúcej Európskej komisie (EK) sa začína v pondelok popoludní a večer v sídle Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli. V prvej dvojici vypočúvaných eurokomisárov bude aj doterajší podpredseda EK Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR.



V úvodný deň vypočúvaní sa europoslanci v prvom časovom bloku, od 14:30 h miestneho času, okrem Šefčoviča, ktorý by mal riadiť ekonomickú a obchodnú politiku EÚ a medziinštitucionálne vzťahy, zamerajú aj na Glenna Micallefa z Malty, povereného politikou mládeže, kultúry a športu.



V nasledovnom, rovnako trojhodinovom bloku otázok od 18:30 h, budú otázkam poslancov z viacerých pracovných výborov čeliť Christophe Hansen z Luxemburska, zodpovedný za rezort poľnohospodárstva, a Apostolos Tzitzikostas z Grécka, poverený riadením sektoru dopravy a cestovného ruchu.



Následne od utorka do štvrtka budú každý deň vypočúvaní šiesti dezignovaní eurokomisári, v piatok ďalší štyria a po víkende . na budúci utorok - posledná šesťčlenná skupina.



Slovenského eurokomisára budú vypočúvať najmä poslanci z Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) a Výboru pre ústavné veci (AFCO). Možnosť klásť otázky majú aj členovia Výboru pre zahraničné veci (AFET), Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), Výboru pre petície (PETI), Výboru pre rozvoj (DEVE) a Výboru pre právne veci (JURI).



Šefčovič, ktorý je členom eurokomisie od októbra 2009, je zo všetkých 26 navrhnutých eurokomisárov najskúsenejším účastníkom takzvaných híringov. Vypočúvania absolvoval už päťkrát. V roku 2014 najskôr odpovedal na otázky o európskej doprave a po zmenách v štruktúre exekutívy EÚ o niekoľko dní na to musel čeliť otázkam o budovaní energetickej únie.



Každé potvrdzujúce vypočutie trvá tri hodiny. Dezignovaní komisári vystúpia s 15-minútovým úvodným vyhlásením, po ktorom nasledujú otázky europoslancov rozdelené v rámci politických skupín EP. Pred ukončením vypočutia majú komisári možnosť predniesť krátke záverečné vyhlásenie.



Predsedovia príslušných výborov a koordinátori politických skupín vo výboroch sa ihneď po vypočutí stretnú, aby zhodnotili, či sú dezignovaní komisári spôsobilí stať sa členmi kolégia komisárov a plniť úlohy, ktoré im majú byť pridelené. Koordinátori o schválení alebo zamietnutí dezignovaného komisára rozhodujú konsenzom. Ak sa ich názory líšia, kandidát musí získať podporu koordinátorov zastupujúcich aspoň dve tretiny členov výboru. Ak koordinátori nedosiahnu dvojtretinovú väčšinu, môžu požiadať o doplňujúce informácie prostredníctvom ďalších písomných otázok alebo si na ďalšom potvrdzujúcom vypočutí v trvaní jeden a pol hodiny objasnia sporné otázky.



Ak jednoduchá väčšina koordinátorov nepodporí ani jednu z týchto dvoch možností, predseda či predsedníčka príslušného výboru zvolá schôdzu, na ktorej sa o schválení kandidáta bude hlasovať tajným hlasovaním a na princípe jednoduchej väčšiny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)