Vypočúvanie kandidátov na eurokomisárov bude v novembri

Brusel 2. októbra (TASR) - Vypočúvanie 26 kandidátov na eurokomisárov (tzv. grilovanie) sa bude konať od 4. do 12. novembra. V stredu o tom rozhodla Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP). Noví eurokomisári by sa tak mohli ujať funkcie najskôr 1. decembra, informuje TASR podľa správy portálu Politico.



Schválený tak bol druhý návrh, ktorý koncom septembra interne koloval v EP. Europoslanci by mohli hlasovať o novej EK v Štrasburgu v poslednom novembrovom týždni.



V prípade schválenia by sa noví eurokomisári ujali funkcie 1. decembra. Politico však upozorňuje, že začiatok sa môže ešte posunúť, ak EP odmietne viacerých kandidátov a členské štáty EÚ budú musieť navrhnúť náhradníkov.



Každý kandidát na eurokomisára pôjde po určení termínu na vypočúvanie pred príslušný výbor. Ak do jeho navrhovaného portfólia spadá agenda viacerých výborov, do vypočúvania sa zapojí viac výborov.



Každé grilovanie bude zároveň obmedzené na tri hodiny, rozhodla Konferencia predsedov EP. Pôvodne bolo odporučené až štvorhodinové vypočúvanie pre kandidátov na výkonných podpredsedov EK.



Keď vypočúvaniami prejdú všetci kandidáti na eurokomisárov, na najbližšom plenárnom zasadnutí EP sa hlasuje o eurokomisii ako celku – nie o jednotlivých komisároch.



Konferencii predsedov EP predstavili návrh na vypočúvania komisárov aj v polovici októbra, tento najvyšší rozhodovací europarlamentu sa však napokon rozhodol pre november, potvrdila jeho šéfka a zároveň predsedníčka EP Roberta Metsolová na sociálnej sieti X.



Októbrový termín ako jediná presadzovala stredopravá Európska ľudová strana (EPP), z ktorej vzišla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Nedokázala však získať dostatočnú podporu, keďže si europoslanci chceli podľa Politico zabezpečiť dostatok času na preverenie kandidátov na komisárov ešte pred samotným vypočutím.