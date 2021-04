Výpoveď pneumológa na súde: George Floyd zomrel na nedostatok kyslíka

Demonštranti kľačia počas minúty ticha pred policajnou stanicou v kalifornskom meste Long Beach počas protestu po úmrtí Afroameričana Georgea Floyda po minulotýždňovom policajnom zásahu v Minneapolise v pondelok 1. júna 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Minneapolis 8. apríla (TASR) - Afroameričan George Floyd zomrel v dôsledku "nedostatku kyslíka". Vyhlásil to vo štvrtok počas svojej výpovede na súde v americkom meste Minneapolis popredný odborník na pľúcne ochorenia Martin Tobin. Bývalý policajt Derek Chauvin podľa neho kľačal Floydovi na krku "viac ako 90 percent času", keď bol spútaný a ležal otočený tvárou k zemi. Informovala o tom agentúra AP.priblížil pneumológ Tobin pôsobiaci v Chicagu.a nepravidelný tlkot srdca, až došlo k zástave srdca", dodal. Podľa jeho slov mal zrejme dostatok kyslíka počas prvých piatich minút, pretože bol ešte schopný rozprávať.Tobin na súde uviedol, že video z mája 2020, keď Floyda zatýkali, si pozrel "stovky krát", aby mohol následne zhotoviť nákres znázorňujúci, kde presne stáli traja zasahujúci policajti, keď Floyd ležal na zemi.Vizualizácia brutálneho zásahu polície, ktorú americký lekár vytvoril, bola prezentovaná porote. Chauvin podľa nej ľavým kolenom tlačí Floydovi na krk a pravým kolenom zase na rameno a hrudník. Svedok menoval tiež niekoľko faktorov, ktoré Floydovi znemožňovali dýchanie - okrem toho, že mu Chauvin tlačil kolenom na krk na to vplýval i tvrdý povrch ulice, poloha na bruchu, otočená hlava či koleno spočívajúce na jeho chrbte.Chauvin vlani 25. mája zatýkal Floyda pre podozrenie z platenia falošnou 20-dolárovou bankovkou. Z videa nakrúteného okoloidúcou svedkyňou vyplýva, že presne deväť minút a 29 sekúnd mu kľačal kolenom na krku, hoci Floyd sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať a nakoniec omdlel. Neskôr v nemocnici konštatovali jeho smrť.Prokuratúra vyzvala Tobina, aby vypovedal v snahe dokázať, že k úmrtiu Floyda došlo v dôsledku Chauvinovho konania a nie preto, že Floyd užíval drogy či v súvislosti s jeho zdravotným stavom. Preumológ na súde vyhlásil, že ak by takémuto konaniu bola podrobená aj zdravá osoba, takisto by zomrela.Chauvin je obvinený okrem iného z vraždy druhého stupňa, za čo mu v štáte Minnesota hrozí až 40 rokov väzenia. Bývalý policajt všetky obvinenia odmieta.