Vypršalo české ultimátum Rusku na prijatie vyhostených diplomatov

Praha 22. apríla (TASR) - Vypršalo ultimátum, ktoré dalo Česko Rusku, aby do štvrtkového poludnia prijalo späť 20 vyhostených českých diplomatov. V opačnom prípade Česko zníži počet pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, aby bol rovnaký ako na českej v Moskve. To by znamenalo odchod približne 60 Rusov, uviedol spravodajský server Novinky.cz.



Česká republika vyhostila v pondelok 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe v súvislosti s výbuchmi v areáli muničného skladu vo Vrběticiach z roku 2014, z ktorých sú dôvodne podozriví dvaja ruskí agenti.



Rusko recipročne vyhostilo 20 zamestnancov ambasády Českej republiky v Moskve.



Podľa informácií Českého rozhlasu mala ruská ambasáda pred pondelkovým vyhostením časti pracovníkov približne 120 zamestnancov, z toho 43 diplomatov. Aktuálne je v Prahe vyše 20 ruských diplomatov, kým v Moskve zostáva päť českých, uviedol rozhlas na Twitteri.