Vyrabovali archívy libanonských štátnych médií v centre Bejrútu

Bejrút 27. februára (TASR) - Neznámi útočníci sa v pondelok vlámali do kancelárií libanonskej štátnej tlačovej agentúry a ukradli servery s jej archívom, oznámilo ministerstvo informácií. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Ku krádeži došlo v prísne stráženej oblasti, čo je ďalším dôkazom pokračujúceho úpadku tejto blízkovýchododnej krajiny s nedostatkom peňazí.



Archív sa nachádza v budove, v ktorej sídlia dve ministerstvá, oproti libanonskej centrálnej banke a v susedstve prísne stráženého ministerstva vnútra, ktoré má na starosti celkovú bezpečnosť v krajine.



Zamestnanci ministerstva informácií v pondelok ráno videli otvorené dvere do archívnej miestnosti v prízemí a rozbitý zámok.



Podľa vyhlásenia dočasného ministra informácií Zijáda Makarího archívy obsahovali fotografie a materiály od roku 1961. Útočníci tiež ukradli päť počítačov. Minister to označil za "národný zločin".



Laure Sulajmánová, ktorá bola riaditeľkou štátnej tlačovej agentúry v rokoch 2009 až 2019, viedla archivačný proces po tom, ako objavila viac ako dva milióny negatívov fotografií v tmavej miestnosti s rozbitým nábytkom a kancelárskym vybavením.



V súčasnosti prebieha vyšetrovanie s cieľom nájsť ukradnuté servery a zadržať páchateľov.



"Nedokážem vyjadriť smútok, ktorý som pocítila, keď som sa dozvedela túto správu," povedala Sulajmánová. "Dôverujem práci spravodajských služieb, ale všetko bude závisieť od toho, kto tieto materiály ukradol a či do vyšetrovania zasiahne politika, ako sa to vždy stáva," dodala.