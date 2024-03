Vyradené batérie z ISS v piatok zrejme vstúpia do zemskej atmosféry

Berlín 7. marca (TASR) - Batérie, ktoré pred troma rokmi vyradili z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), by sa v piatok mohli vrátiť do zemskej atmosféry. Uviedlo to vo štvrtok nemecké Centrum pre letectvo a vesmír (DLR). TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Najnovšie výpočty podľa DLR ukazujú, že zvyšky vyradených batérií sa dostanú do atmosféry nad Severnou Amerikou, no to sa ešte môže zmeniť.



Prvotná analýza ukázala, že zvyšky by nemuseli pri vstupe do atmosféry zhorieť a mohli by dopadnúť na zemský povrch, informovalo DLR. Dodalo, že nebezpečenstvo pre Nemecko je možné považovať za "štatisticky nepravdepodobné".



Nemecké ministerstvo hospodárstva uviedlo, že aj napriek výpočtom, ktoré vylučujú dopad zvyškov na nemecké územie, objekt veľmi pozorne monitorujú.



Vyradené batérie, ktoré sú údajne veľké ako auto a vážia 2,6 tony, oddelili od ISS v marci 2021.