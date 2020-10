Výroba lentiliek sa po viac ako 110 rokoch presúva z Česka do Nemecka

Praha 12. októbra (TASR) - Po viac ako 110 rokoch sa v Česku prestanú vyrábať lentilky. Firma Nestlé ich výrobu presúva do Nemecka, informoval v nedeľu Radiožurnál Českého rozhlasu, podľa ktorého je dôvodom zmena receptúry i obalu výrobku.



"Zjednocujeme receptúru medzi Lentilkami a Smarties, to znamená, že v lentilkách bude menej cukru a bude tam viac čokolády," uviedol pre Radiožurnál riaditeľ pre korporátne záležitosti spoločnosti Vratislav Janda. Dodal, že k tejto zmene dospeli na základe spotrebiteľských testov.



Ďalším dôvodom pre presun výroby bol aj fakt, že tieto požiadavky je možné splniť len v prevádzkach v Hamburgu.



Okrem toho nové lentilky sa majú baliť do papierových obalov, čo je technologicky náročnejšie a možné opäť len v Hamburgu, uviedol Janda, ktorý spresnil, že cenu výrobku na českom trhu tieto zmeny neovplyvnia.



Radiožurnál pripomenul, že k presunom výroby dochádza aj v iných potravinárskych firmách. Napríklad spoločnosť Mondelez Czech Republic pred piatimi rokmi presunula výrobu piškót Opavia do Poľska. Podobne aj firma Hamé už nevyrába nakladané uhorky Znojmia v Znojme, ale v zhruba 100 kilometrov vzdialenom meste Bzenec.