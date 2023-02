Výrobca nemeckých tankov Leopard 2 je pripravený zvýšiť produkciu

Berlín 17. februára (TASR) - Zbrojárska spoločnosť Krauss-Maffei Wegmann (KMW), ktorá vyrába nemecké tanky Leopard 2, v piatok uviedla, že je pripravená zvýšiť ich produkciu v prípade, ak politici rozhodnú, že je to potrebné. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Šéf KMW Ralf Ketzel uviedol, že jeho spoločnosť sídliaca v Mníchove je v tejto záležitosti v pravidelnom kontakte s dodávateľmi. Zároveň však dodal: "Nikto nám dosiaľ nedal signál - Nie, to nie je možné."



Ohľadom zvýšenia výroby nových zbraní a modernizácie staršieho vybavenia je totiž podľa jeho slov nutná "jasná politická zhoda".



Produkčné kapacity západných zbrojárskych firiem sú jednou z tém Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, ktorá sa začala v piatok a potrvá do nedele. Nemecký zbrojársky sektor kritizuje absenciu jasných politických smerníc, čo je podľa neho v rozpore s verejnými vyhláseniami politikov, v ktorých sa vyslovujú za pokračujúcu vojenskú podporu Kyjeva.



Okrem tankov Leopard vyrába KMW aj húfnice Panzerhaubitze 2000, ktoré používa Ukrajina. Počas studenej vojny firma vyrobila okrem produkcie bojových vozidiel pechoty (BVP) Marder a delostreleckých systémov ročne zhruba 300 tankov Leopard. V súčasnosti ide o približne 50 Leopardov ročne, pričom za rok zmodernizuje aj 60 až 70 starších tankov Leopard.



Nemecká armáda začala tento týždeň s výcvikom ukrajinských vojakov pre tanky Leopard 2, ktoré Kyjev považuje za kľúčové v boji s Ruskom. Vláda v Berlíne prisľúbila v januári Ukrajine dodávku 14 tankov Leopard 2 a povolila, aby tieto tanky dodali Kyjevu aj ďalšie krajiny.



Berlín neskôr avizoval, že v spolupráci s Dánskom a Holandskom zmodernizuje najmenej 100 starších tankov Leopard 1 a budú na Ukrajinu dodané v nasledovných mesiacov.