Výrobca Sputnika V: Moskva a Berlín začali rokovať o nákupe Sputnik V

Moskva/Berlín 8. apríla (TASR) - Rusko začalo vo štvrtok viesť rozhovory s predstaviteľmi nemeckej vlády ohľadom záujmu Berlína o nákup dávok ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V. Oznámili to výrobcovia tejto očkovacej látky, informovala agentúra AFP.



Výrobcovia Sputnika V na Twitteri uviedli, že Ruský fond priamych investícií (RFPI), ktorý financoval vývoj tejto vakcíny, spustil rokovania s Berlínom o predbežnej zmluve na dodávku dávok ruských vakcín.



Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn predtým vo štvrtok oznámil, že tamojšia vláda plánuje viesť rozhovory s Moskvou o nákupe ruskej vakcíny proti koronavírusu aj o jej prípadných dodávkach. Tie by sa zrealizovali, ak ju schváli na použitie Európska agentúra pre lieky (EMA).



Aby takéto dodávky mali mať pre Nemecko zmysel, museli by podľa ministra prísť v najbližších dvoch až piatich mesiacoch, pretože následne už bude mať krajina "tak či tak viac než dosť" očkovacích látok.



Predbežnú zmluvu na nákup dávok ruskej vakcíny Sputnik V podpísala už nemecká spolková krajina Bavorsko, ako v stredu oznámil jej premiér Markus Söder. K realizácii zmluvy o dodávke 2,5 milióna dávok vakcín dôjde podľa jeho slov až po tom, čo túto očkovaciu látku schváli Európska agentúra pre lieky (EMA).