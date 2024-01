Výrobcovia hračiek odchádzajú z Číny

Peking 20. januára (TASR) - Výrobcovia hračiek v Číne zápasia s rastúcimi nákladmi. Mnohí sa preto snažia presunúť výrobu do lacnejších centier v iných krajinách. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Pred šiestimi rokmi oslovil monopolný výrobca Hasbro indického dodávateľa tovaru dlhodobej spotreby Aequs, aby uzavrel subdodávku. A v súčasnosti už Aequs vyrába desiatky druhov hračiek pre Hasbro a ďalších v dvoch závodoch v Indii.



Zahraničné firmy pripúšťajú, že India a iné ázijské krajiny sa nemôžu rovnať Číne, pokiaľ ide o efektivitu a infraštruktúru. Ale ukázalo sa tiež, že riziká spojené s výrobou v Číne sú väčšie ako inde.



India nemá prístavné zariadenia ako Čína, ktorá na tom 30 rokov pracovala. Počas pandémie ochorenia COVID-19 však mali čínske prístavy a továrne vážne problémy s vývozom v dôsledku mimoriadne prísnych obmedzení. Boli pravidelne zatvárané, takže zásielky viazli, čo podčiarklo ťažkosti spojené s výrobou v Číne. A keď sa k tomu pridali rastúce náklady na prácu, mnohí výrobcovia začali zvažovať geografickú diverzifikáciu produkcie.



Správa spoločnosti Rhodium Group vlani v septembri odhalila, že celkové ohlásené investície na zelenej lúke v USA a Európe v rokoch 2021 až 2022 vzrástli o 400 % alebo 65 miliárd USD (59,77 miliardy eur), zatiaľ čo investície v Číne klesli v roku 2022 na menej ako 20 miliárd USD z maxima 120 miliárd USD v roku 2018. Časť tohto presmerovaného kapitálu čerpali tiež Mexiko, Vietnam a Malajzia.



Presun výroby však napreduje len pomaly. Za prvých sedem mesiacov minulého roka bolo v Číne stále vyrobených 79 % hračiek pre trhy v USA a v Európe, oproti 82 % v roku 2019, podľa údajov S&P Global Market Intelligence.



A dovoz odevov z Číny do USA a Európy sa vlani do 31. júla znížil na 30 % z 35 % v roku 2019. Najviac z toho ťažili India a Mexiko.



Presun výroby hračiek je komplikovanejší ako pri iných produktoch. Dôvodom je jednak to, že že sú vysoko sezónne, takže výrobca ich musí po väčšinu roka držať na sklade, a tiež bezpečnosť a dodržiavanie noriem.



Spoločnosť Hasbro začala svoju nadmernú závislosť od Číny riešiť ako prevádzkové riziko v roku 2018, zatiaľ čo Mattel sa údajne sťahuje z Číny od roku 2007, keď musel stiahnuť z trhu milióny hračiek znečistených olovenou farbou. Pandémia ich snahy o diverzifikáciu ešte zvýšila.



Rast miezd v Číne sa premieta do zdražovania hračiek. A hrozí, že ich ceny budú ďalej stúpať, ak výrobcovia nedokážu znížiť náklady presunom do lacnejších výrobných centier.